أخبار عاجلة

ولي العهد يعلن شفاءه من فيروس كورونا -
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر

Print
"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر "آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر
واعداً بمباراة أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة باريس سان جيرمان

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، إن مدرب فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان سيعلن عن اسمه خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المباراة الثانية في موسم الرياض سيتم الإعلان عنها بعد إنهاء كافة الاتفاقيات والتي لن تقل عن مستوى المواجهة الأولى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض الثاني.

وأوضح آل الشيخ أن المدرب الذي سيقود فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سيصل قبل مدة كافية من توقيت المباراة وسيدرس الأسماء التي سيتم اختيارها من الفريقين سواء العناصر المحلية أو الأجنبية وهو المسؤول الأول عن جميع الاختيارات.

وأشار "آل الشيخ " إلى أن الإجراءات الرسمية سبب في عدم إعلان تفاصيل المباراة الثانية والتي في حال انتهائها سيتم الإعلان عنها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا