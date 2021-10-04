"آل الشيخ ": قريباً يتم الكشف عن اسم مدرب فريق نجوم الهلال والنصر

★ ★ ★ ★ ★

واعداً بمباراة أخرى لا تقل أهمية عن مواجهة باريس سان جيرمان

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، الاثنين، إن مدرب فريق نجوم الهلال والنصر في مواجهة باريس سان جيرمان سيعلن عن اسمه خلال اليومين المقبلين، مشيراً إلى أن المباراة الثانية في موسم الرياض سيتم الإعلان عنها بعد إنهاء كافة الاتفاقيات والتي لن تقل عن مستوى المواجهة الأولى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، حيث أعلن رئيس هيئة الترفيه عن تفاصيل فعاليات موسم الرياض الثاني.

وأوضح آل الشيخ أن المدرب الذي سيقود فريق نجوم الهلال والنصر ضد باريس سيصل قبل مدة كافية من توقيت المباراة وسيدرس الأسماء التي سيتم اختيارها من الفريقين سواء العناصر المحلية أو الأجنبية وهو المسؤول الأول عن جميع الاختيارات.

وأشار "آل الشيخ " إلى أن الإجراءات الرسمية سبب في عدم إعلان تفاصيل المباراة الثانية والتي في حال انتهائها سيتم الإعلان عنها.