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يحسم الكشف الطبي، مصير رزاق سيسيه، لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، والذى انتهت إعارته لنادى الاتحاد السكندى، من الإستمرار مع الزمالك خلا الموسم المقبل او تسويق اللاعب والإستغناء عنه.

وقرر مسئولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خضوع رزاق سيسيه، لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالته بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق على مستوى الركبة وهو الأمر الذي أدى لغيابه لفترة طويلة عن الملاعب وخضوعه لجراحة في بلاده.

وكان مسئولي الزمالك قد قاموا بقيد رزاق سيسيه في قائمة الفريق، وتنتظر اللجنة موقف القيد للفريق، لبحث استمرار اللاعب من عدمه، وتسببت ازمة إيقاف القيد، فى عدم قيد حمدى النقاز العائد لنادى الزمالك بعد هروبه من الفريق، بالإضافة إلى عدم قيد الصفقات الجديدة، عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة.

ورفض سيسيه العودة للاتحاد السكندري بعد المفاوضات التي قام بها مسئولو زعيم الثغر مع اللاعب خلال الفترة الأخيرة وشراء عقده بشكل نهائي.

ويمتلك رزاق سيسيه عرضين أحدهما من فريق إيراني وآخر من فريق فرنسي يلعب بالدرجة الثانية.