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شاب يطلب فلوس من أحمد عز .. ورد فعل مفاجىء من النجم السينمائي ()

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شاب يطلب فلوس من أحمد عز .. ورد فعل مفاجىء من النجم السينمائي (فيديو) شاب يطلب فلوس من أحمد عز .. ورد فعل مفاجىء من النجم السينمائي ()

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أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ للفنان أحمد عز قام فيه بسلوك مفاجىء مع أحد معجبيه .

وتداول عدد من متابعي السوشيال ميديا وأحمد عز فيديو للنجم المصري فى سيارته هو يعطي أحد المعجبين مبلغاً من المال قد طلبه منه .

ويظهر في الفيديو الذي انتشر على فيس بوك أحد الأفراد من جمهور أحمد عز وهو يقترب من السيارة رغم وجود بودي جارد مع الفنان ويطلب من أحمد عز مبلغاً من المال فما كان من عز إلا أن أخرج مبلغاً وقام باعطائه للخص قبل أن يغادر المكان سريعاً بسيارته .

وأبدى عدد كبير من جمهور التواصل الاجتماعي إعجابهم بفعل الفنان أحمد عز وتقديرهم لشخصه وموقفه اتجاه جمهوره .

ويعرض حالياً فيلم "العارف" لأحمد عز فى قاعات السينما المصرية

و تخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ 60 مليون جنيه بعد عرضه يوم 14 يوليو الماضي.

الفيلم من بطولة كل من أحمد عز ، أحمد فهمي ، محمود حميدة ، كارمن بصيص، مصطفى خاطر من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب .

المصرى اليوم

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