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أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة عمل لتأهيل الطلاب وحديثي التخرج لسوق العمل

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أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة عمل لتأهيل الطلاب وحديثي التخرج لسوق العمل أكاديمية البحث العلمي تنظم ورشة عمل لتأهيل الطلاب وحديثي التخرج لسوق العمل

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نظمت أكاديمية البحث العلمي ممثلة في أكاديمية الشباب المصرية للعلوم والأكاديمية العربية الألمانية للعلماء الشباب في العلوم والإنسانيات AGYA ورشة عمل موجهه خصيصاً لدعم وتوجيه الطلاب وحديثي التخرج من خلال وضع خطواتهم الأولي في مجال الإبداع، وريادة الأعمال والبحث العلمي، وهي الدورة التي استضافتها أكاديمية البحث العلمي بمصر في إطار التعاون المبرم بين أكاديمية البحث العلمى والأكاديمية العربية الألمانية منذ عام 2017.

وقال الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، إن الورشة تهدف إلى مساعدتهم على تعلم طرق التفكير الإبداعية لحل المشكلات والتأسيس لعمل شركات ناشئة، وتعليمهم أساسيات البحث العلمي وكيفية البحث على منح داخل وخارجها، وذلك من خلال تدريب الطلبة على مجموعة من المهارات اللازمة لرفع قدراتهم اللازمة لسوق العمل.

شارك في هذا التدريب على مدار ثلاث أيام مجموعة من الطلبة وحديثي التخرج من كليات مختلفة و10 محافظات على مستوي الجمهورية، حيث تم تدريب الطلبة على مهارات التواصل اللازمة للتقدم في الوظائف المختلفة بجانب تنمية المهارات الشخصية والإبداعية والذكاء العاطفي والإبتكار وريادة الأعمال.

الجدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية هي استكمال ورشة عمل تم تنظيمها مسبقاً افتراضياً عبر تطبيق ال Zoom من 19 إلى 22 سبتمبر بالتعاون مع جامعة النيل وقد حاضر في هذه الورشة مجموعة من رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والأساتذة الجامعيين من مختلف التخصصات بالعديد من دول العالم، وقد شهد الورشة حضور وتفاعل العديد من الطلبة من مختلف دول الوطن العربي. وتعد هذه الورشة نتاج للتعاون بين الاكاديمية العربية الالمانية للعلماء الشباب في العلوم والانسانيات مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية، وجامعة النيل، وجامعة بوليتكنك فلسطين والجامعة الإسلامية في غزة وأكاديمية الشباب المصرية للعلوم.

المصرى اليوم

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