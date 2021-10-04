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«الصحة»: الدولة حريصة على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا

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«الصحة»: الدولة حريصة على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا «الصحة»: الدولة حريصة على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا

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قال الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، إن الدولة كانت حريصة على تنويع مصادر الحصول على لقاحات كورونا سواء من الخارج عن طريق التعاقد مع الشركات المنتجة والتحالف العالمي «كوفاكس»، أو توطين صناعة اللقاح في .

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» عبر فضائية «DMC»، مساء الاثنين، أن الأمر منح مصر قدرة كبيرة للتعامل مع الوباء والاستجابة للطلبات المختلفة، قائلًا: «مصر استقبلت خلال الفترة الأخيرة 1.6 مليون جرعة لقاح فايزر».

وأشار إلى أن باقي كميات اللقاح تصل تباعًا خلال الفترة القليلة المقبلة، معلنًا عن زيادة القدرة الإنتاجية لخط «فاكسيرا- العجوزة» من 330 ألف جرعة إلى مليون جرعة لقاح «سينوفاك» يوميًا، مع بداية شهر نوفمبر المقبل.

ولفت مدير الشؤون الوقائية بالصحة إلى أن مصر من المقرر أن تنتج 3 ملايين جرعة لقاح «سينوفاك- فاكسيرا» يوميًا، بعد الانتهاء من خط الإنتاج الخاص بالشركة في مدينة 6 أكتوبر بداية العام المقبل، موضحًا أن الأمر يسمح بإنتاج مليار جرعة لقاح سنويًا.

المصرى اليوم

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