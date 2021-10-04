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بينيت: ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل

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بينيت: ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل بينيت: ميركل ستزور إسرائيل الأسبوع المقبل

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الاثنين، إن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، ستصل إلى إسرائيل الأسبوع المقبل في زيارة وداع قبل أن تترك منصبها الذي شغلته 16 عاما.

وأوضح «بينيت» أمام البرلمان الإسرائيلي أن ميركل «ستصل إلى هنا أوائل الأسبوع المقبل في زيارة وداع مهمة»، حيث أن آخر زيارة قامت بها ميركل لإسرائيل عام 2018.

وكانت ميركل قد ألغت زيارة مقررة لإسرائيل بين 28 و30 أغسطس بسبب توتر الوضع في أفغانستان مع إجلاء الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى جنودها من البلاد قبل الموعد النهائي لانسحاب القوات الأجنبية منها في 31 أغسطس.

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