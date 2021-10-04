محمد عز يروج لحكاية «في عشق البنات» من مسلسل «ورا كل باب»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

روج الفنان محمد عز، لأحدث أعماله الفنية، وهي حكاية «في عشق البنات»، إحدى حكايات مسلسل «ورا كل باب»، من تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

ونشر عز، صورة تجمعه بالمخرج إسماعيل فاروق من كواليس تصوير المسلسل، عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، موجهاً رسالة شكر له، قائلا: «الأستاذ والأخ شكرا على كل الحاجات الحلوة سندتني انسانيا وفنيا.. شكرا على إيمانك بيا وثقتك فيا.. يارب أبقي أد الثقة دي، وإن شاء الله ربنا يرزقنا من كرمه وفضله النجاح الكبير».

حكاية «في عشق البنات»، بطولة عدد من الفنانين ومنهم: محمد عز، وتامر شلتوت، وهدى الإتربي، وكارولين عزمي، وميرنا نور الدين.