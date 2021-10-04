خلال فعاليات دورته الـ14.. «المهرجان القومي» يواصل الاحتفاء برموز ورواد المسرح

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يواصل المهرجان القومى للمسرح فعاليات دورته الـ14، بتقديم العروض المسرحية المختلفة التى تصل إلى 33 عرضا مشاركا خلال هذه الدورة، كما تتواصل الندوات لتكريم رموز ورواد المسرح المصرى، من كتاب ومخرجين ونجوم أثروا الساحة المسرحية وأبدعوا فيها بأعمالهم ووقفوا على خشبات المسارح المختلفة يبهجون الجمهور ويشاركون فى تنويره وتثقيفه بتقديم نصوص وشخصيات ممتعة.

قدّم الناقد جرجس شكرى، عضو اللجنة العليا للمهرجان، الفنان القدير أشرف عبدالغفور وتحدث خلال كلمته عن التاريخ الطويل له، وبخاصة فى البرامج الإذاعية التى احتفت ورسخت قواعد اللغة العربية وأشهر كتّابها مثل برنامج «قطوف الأدب من كلام العرب» و«كتابٌ عربى» ثم وجّه الكلمة إلى الفنان مفيد عاشور الذى قدّم الندوة وناقش الفنان أشرف عبدالغفور فى محطات من تاريخه.

وأكد أشرف عبدالغفور أن الثقافة فى حياة الشعوب ليست ترفيهًا ولا شكلًا من أشكال الكماليات بل هى واحدة من أسس وجذور الأمم والمجتمعات وأساسيات بناء الإنسان فى أى مكان بالعالم، وتابع أنه يخشى على المستقبل الثقافى والاجتماعى لأبناء الوطن من الغزو الجارف للثقافات الغريبة وغير الأخلاقية للأجيال الجديدة والتى تصبح يوميًا شيئا معتادًا تغير من سلوك الأجيال الجديدة وطريقة تفكيرهم بالسلب، كما أضاف أن الدراما هى واحدة من أقوى وأهم الأسلحة المضادة لهذا الغزو وهذه السلوكيات الدخيلة.

جانب من الحضور

وأكد «عبدالغفور» أن إيمانه العميق بأن الله قد خلق الإنسان عقلًا وروحًا وجسدا لا يضاهيه إيمان إلا إيمانه بأن الاهتمام بتلك الروح هو اهتمام أوّلى وهام ببناء ونماء الإنسان والأسرة والمجتمع والأمم كلها.

وردا على تساؤل للكاتب والمخرج جمال عبدالناصر: «لماذا يختفى فنان المسرح أحيانًا ويستغرق فى العمل المسرحى بشكل كبير، ولا يصبح نجمًا فى السينما أو التليفزيون؟»، قال «عبدالغفور» إن المسرح بالذات هو واحد من الفنون التى تتطلب استغراقًا شديدًا وتكريسًا للوقت والمجهود فى العمل المسرحى، مع أنه لا يعطى ذات العائد المادى والأدبى مثل نجوم السينما لكنه عشق من نوع آخر لا يباريه عشق ولا يقبل شريكًا فى الوقت والجهد.

وشدد على أن عشقه الكبير للمسرح وإغراقه فى مشواره على خشبة المسرح جعله يراجع بعد سنوات اختياره لمعهد السينما بدلًا من الفنون المسرحية ويرى أنه كان اختيارًا غير ناضج وقتها لأنه بعد تجربته مع المسرح شعر بأن المسرح هو الفن الحقيقى والمدرسة الحقيقية للممثل.

أشرف عبدالغفور خلال ندوته فى المهرجان

وعن بداياته قال إنه بدأ فى برنامج «القاهرة والناس» والذى كان عبارة عن مواسم أو أجزاء يرتبط كل منها بحدث تاريخى مهم فى تاريخ مصر، وردًا على سؤال «الفرق بين المسرح المصرى فى السبعينيات وحتى اليوم»، قال عبدالغفور إن الفنان كان قديمًا مهتما ومنغمسا ومرسخا وقته ومجهوده لعمله وفنه، لكن الإيقاع السريع والتكنولوجيا التى سرعت خطوات العمل الفنى أفسدت المناخ والمزاج العام للفن إلى حدٍ كبير.

وتابع: من العار أن نكون اليوم فى عام ٢٠٢١، ومازلنا نتغنى ونشعر بالضآلة أمام الفن فى الستينيات والسبعينيات، وأضاف «عبدالغفور» أن الحل الوحيد لإعادة الهيبة والنهضة للفن المصرى وللمسرح المصرى هو اهتمام الدولة بشكل خاص ومكثف ببناء المسارح وتجهيزها بأحدث الأجهزة.

بهيج إسماعيل: الضحك بديل للطب النفسى أحيانًا.. وأغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا طبيعيًا

شهدت فعاليات المهرجان القومى للمسرح، فى دورته الـ14 (دورة الكاتب المسرحى المصرى)، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، والتى تستمر فعالياته حتى 9 أكتوبر الجارى، ندوة لمناقشة كتاب «بهيج إسماعيل.. الحلم والواقع ومسرح الحياة» للناقد جرجس شكرى.

وقال «شكرى» إن بهيج إسماعيل مشروع إبداعى كبير ليس فى المسرح فقط، بل كافة أنواع الإبداع، حيث بدأ فى السينما، بمجموع 5 أفلام، وكلها تنتمى للأفلام التجريبية، وهو لا يتوقف عن العلم والبحث دائما، وحين قرأت بهيج أذهلنى الشاعر الذى يكتب مسرح، وكتبت حينها عنه «الشاعر على المسرح»، فهو لم يبتعد عن الشعر، وحافظ على الحبكة، ويمكن أن نطلق على مسرح بهيج إسماعيل «مسرح المواطن المصرى».

بهيج إسماعيل

من جانبه قال الكاتب الكبير بهيج إسماعيل إنه لا يوجد عشرون كاتبا يشبهونه، وهو ما يميزه، موضحا: لو تشابهت مع آخرين لن أكون متميزا.

وأوضح «بهيج»: عملت مسرحية «الدخول بالملابس الرسمية»، كانت عبارة عن فكرتين فى بعض، وكان العرض عبارة عن تقديم كل نجم حسب حجمه ونجوميته، وهو تكنيك مختلف فى كتابة المسرح.

وأشار بهيج إسماعيل إلى أن الكوميديا لها دور مهم فى المسرح، ولذلك كان فؤاد المهندس يؤجر واحدة تضحك فيضحك الجمهور معها، والضحك أحيانا يكون بديلا للطب النفسى.

وتابع «إسماعيل»: أنا مؤمن بأن الطاقة الإبداعية لو لم تظهر بصورتها الصحيحة تتحول إلى طاقة عدوانية، والكاتب المسرحى حين يكتب يكون المشاهد جالسا أمامه، ولذلك الكتابة للمسرح لها خصوصية خاصة، وسمير العصفورى مثلا بداخله مؤلف كبير، ولذلك لم يقع تحت يده نص حتى غيره تماما.

وتابع: كنت أتخيل الشكل الإخراجى للعمل عند كتابته، ولذلك كل أعمالى كانت إخراج السيد الراضى، وشكلت معه ثنائيًا لأنه كان يفهمنى تماما، ولم أكن أعطى الفصل الثالث حتى أتمكن من وضع رؤيتى.

شويكار وفؤاد المهندس فى أحد أعمالهما

وأكد بهيج إسماعيل أن أسامة أنور عكاشة كان عبقريا يوازى عبقرية نجيب محفوظ، لكنه لم يكتب أعمالًا جيدة للمسرح، مشددا على أن صلاح أبوسيف له قيمته الإبداعية، لأنه أول من علم محفوظ كتابة السيناريو.

وأوضح الكاتب الكبير بهيج إسماعيل أنه لا يحب النصوص المسرحية الطويلة، ولا يعترف بها، ولا يوجد نص من 100 ولا 200 صفحة، قائلا: «لو حد جبلى مسرحية 200 صفحة بقطعها».

وكشف بهيج إسماعيل عن اعتراضه على مصطلح الكوميديا السوداء، وكوميدية الموقف مضمونة عكس الإفيه، ولذلك أغلب نجوم الكوميديا لم يموتوا ميتة طبيعية، لأنهم يصابون بالإحباط إذا ألقوا إفيه ولم يضحك عليه الجمهور، مشددا على أن الكوميديا فى المسرح لها صنعة، ولذلك حين رفضت نبيلة عبيد أداء الكوميديا على المسرح فشلت وطلبت إدخال الكوميديا دورها، ولكننى رفضت، فاعتذرت عن الدور.

واختتم بهيج إسماعيل: أستعد لتقديم أكثر من عمل خلال الفترة المقبلة، فأنا أكتب للآن وللمستقبل، ولا أتعاون مع شقيقى محيى إسماعيل، لأنه صاحب اتجاهات مختلفة عنى.

سامى مغاورى: عشقى للمسرح لم ينته

أكد الفنان سامى مغاورى سعادته بالتكريم من المهرجان القومى للمسرح المصرى، برئاسة الفنان يوسف إسماعيل.

ووقع كتاب «سامى مغاورى.. العازف على أوتار الكوميديا»، الذى أصدره المهرجان بمناسبة تكريمه، وهو من تأليف د. محمد زعيمة.

وأشار «مغاورى» إلى أنه بدأ فى مجال التمثيل وعمره ٧ سنوات فى الإذاعة، حيث اكتشفه خاله المخرج والفنان أحمد زكى وقدمه فى مسلسل إذاعى، ثم شارك فى أكثر من عمل إذاعى ومسرحى، وجاءت عليه فترة ابتعد فيها عن التمثيل وانعدمت رغبته فى الاستمرار فى هذا المجال.

وأضاف: عندما ذهبت إلى الجامعة كنت قد نسيت التمثيل، ووجدت إعلانا فى الجامعة عن الراغبين فى الانضمام إلى فريق التمثيل فى الجامعة، وبعد أن كنت رافضا العودة للتمثيل، الفضول تمكن منى وتقدمت بالفعل إلى فريق التمثيل، وما شجعنى أكثر هو مسرحية «ملحمة الوداع» عن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وهذا ما شجعنى على الوقوف على المسرح من جديد وهو العمل الجماعى بهذه الملحمة، ثم بعد ذلك شاركت فى مسرحية «إمبراطورية ميم»، وتوالت الأعمال بعد ذلك على مسرح الجامعة وعندما مثلت «الغول» بمسرح الجامعة فى نفس التوقيت كنت أقدم عروضا بمسرح الطليعة لنصوص عالمية وعربية.

سامى مغاورى خلال ندوة تكريمه

وأضاف الفنان سامى مغاورى: الجيل القديم تكون فى وجدانه الفن من خلال السينما الصيفى، كنّا نشاهدها من شرفة منازلنا، وأيضا كنّا نجتمع حول وسيلة إعلامية واحدة وهى الراديو.

وتابع مغاورى: مرحلة الجامعة كانت عنصرا أساسيا فى تكوين شخصيتى فى التمثيل، وظللت فى الجامعة ١٠ سنوات، وكنت أقدم بالتوازى فى تلك الفترة مسرحيات فى منتخب الجامعة ومسرح الطليعة.

وعن احترافه العمل فى التليفزيون، قال: مسرحية «دقة زار» قدمتها على مسرح الطليعة مع محسن حلمى، وهى التى نقلتنى من المسرح للتليفزيون، وشاركت فى أول مسلسل مع المخرج محمد فاضل بعنوان «وقال البحر»، وقدمت فيه ١٣ حلقة، ثم بعد ذلك قمت بعمل مسلسلات وأفلام سينما مع السيناريست وحيد حامد والمخرج سمير سيف، فكنت دائما أشارك فى أعمالهما، وخلال كل ذلك المسرح كان فى قلبى دائما، لم تنقطع صلتى به وقدمت نحو ما يقرب من ١٠٤ عروض مسرحية، ولو أن العمل فى المسرح يوفر لنا ما يجعلنا نمارس حياتنا ويكفى التزاماتنا ماديا، ما كنت عملت بغيره، مضيفا أن المخرجين سمير العصفورى ومحسن حلمى وحسن عبدالسلام وعصام السيد هم المخرجون الذين كانوا يمنحونه الفرصة للارتجال، مؤكدا أنه يرتجل من خلال الشخصية التى يقدمها دون الخروج عن النص أو إفساد العمل.

وعن عمله فى الدوبلاج، قال الفنان سامى مغاورى: بدأت علاقتى بالدوبلاج من بداية عملى فى الإذاعة وأنا طفل، وفى فترة حرب ٦٧، منعت الأفلام الأمريكية من العرض فى مصر، وبدأوا فى تلك الفترة بعرض أفلام روسية، ولكنها لم تلق أى إقبال من الجمهور بسبب اللغة، ومن هنا جاءت فكرة ترجمة تلك الأفلام وعمل دوبلاج لها بأصوات مصرية، واستعانوا بالعديد من الممثلين المعروفين وأنا كنت معهم، ومن هنا أصبحت عندى فكرة عن الدوبلاج، وبعد سنوات أرسل لى المخرج عصام السيد للعمل معه فى فيلم مدبلج «١٠١ كلب»، وقدمت دوبلاج شخصية «شلبى سوليفان» بفيلم «شركة المرعبين المحدودة» والناس عرفتنى بهذه الشخصية، وكان الأطفال ينادون فى الشارع باسم عمو شلبى.