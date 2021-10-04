مقتل 7 من إرهابي حركة الشباب الصومالية

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قتل الجيش الصومالي، الإثنين، 7 عناصر من حركة الشباب الإرهابية في عملية عسكرية جنوبي البلاد.

ووفق إعلام رسمي، نفذ الجيش العملية العسكرية في منطقتي بوسلي وبولا ألوندي التابعتين لبلدة جنالي في محافظة شبيلى السفلى.

ونقلت وسائل الإعلام عن مسؤولين أمنيين قولهم إن العملية تم التخطيط لها، عقب وصول معلومات استخباراتية تفيد بإختباء عناصر متطرفة في المنطقة.

ونفذت القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا التي تعرف بـ"ذنب"، العملية العسكرية ضد عناصر حركة الشباب المرتبطة بتنظيم "القاعدة".

وفي الفترة الأخيرة، كثف الجيش الصومالي عملياته ضد حركة الشباب في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد، لمنع أي محاولات للحركة الإرهابية لعرقلة الانتخابات النيابية العامة الجارية حاليا.