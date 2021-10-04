أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب

Print
كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب

كورونا.. الأردن تسجل 1222 إصابة جديدة و228 بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 1222 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 827504 إصابات.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 803923 حالة شفاء بعد تسجيل 870 حالة إضافية، كما سُجلت 11 حالة وفاة، لترتفع حالات الوفاة إلى 10753 حالة.

المغرب

سجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 228 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات إلى 935560 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة المغربية اليوم، أنها سجلت 16 حالة وفاة بالفيروس ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 14355 وفيات، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 910540 حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا