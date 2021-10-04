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يستأنف الفريق الأول للهوكى ميدان بنادي الزمالك تدريباته اليوم الاثنين على ملاعب مركز شباب الجزيرة استعداداً للمشاركة بالدورة الودية التي تقام على ملاعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية تحت إشراف الاتحاد المصرى للهوكى، فى الفترة من 5 وحتى 7 أكتوبر الحالي.

وكان الفريق قد حصل على راحة من التدريبات أمس الأحد.

ويتوجه الفريق غدا الثلاثاء المقبل إلى مدينة الإسماعيلية للمشاركة بالدورة الودية.. حيث يواجه الفريق نادى سموحة يوم الثلاثاء فى مستهل لقاءاته بالدورة فى تمام الخامسة مساء.

وأكد محمد موسى المدير الفنى للفريق أهمية المشاركة بالدورة الودية استعدادا للدورى بالموسم الجديد والذى ينطلق في منتصف أكتوبر الحالى.