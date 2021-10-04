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يد يخوض مرانه الأول في عند السابعة استعدادا لبرشلونة

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يد الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية عند السابعة استعدادا لبرشلونة يد يخوض مرانه الأول في عند السابعة استعدادا لبرشلونة

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يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مرانه الأول بالمملكة العربية السعودية في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة استعدادا لمواجهة برشلونة.

ويلتقي الزمالك "بطل إفريقيا" مع برشلونة "بطل أوروبا" بعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالدور ربع النهائي كأس العالم للأندية

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا و حمادة عبدالباري مديرا إداريا و ماريو مدربا للأحمال وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

وصول بعثة للسعودية

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار جدة بالمملكة العربية السعودية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

سلبية مسحة بعثة الزمالك

الزمالك أعلن قبل السفر إلى السعودية عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

المصرى اليوم

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