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الأكثر مبيعًا

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الأكثر مبيعًا الأكثر مبيعًا

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رصدت المواقع المعتمدة والمتابعة حركة بيع ورواج الكتب بعمل قوائم قصيرة ومطولة للكتب الأكثر مبيعًا بين عامى 2020 و2021، واللافت أن كثيرا من هذه القوائم تضمنت كتبا بعضها صدر منذ أعوام مضت، وأعيدت طباعتها فى طبعات جديدة لأكثر من مرة بسبب الإقبال عليها.

■ ومن هذه الكتب أسطورة ألف ليلة وليلة أو الليالى العربية وحكاياتها فهى من أعمال التراث الأدبى العربى القديم والأكثر شيوعا وخلودا ولها الكثير من الطبعات بين الدول العربية لا يمل منها الكبار والصغار ولاتزال من الكتب الأكثر مبيعا خلال 2020 وقد جاءت النسخة الورقية الأحدث من كتاب ألف ليلة وليلة بتحقيق وليد السيد، فى عام 2011 الصادرة عن «كتاب ناشرون».

غلاف رواية «يوتوبيا»

■ وعلى الرغم من مرور قرابة 13 عامًا على صدور الطبعة الأولى من رواية يوتوبيا للكاتب أحمد خالد توفيق، إلا أنها ما زالت محافظة على الصدارة فى المكتبات العربية، وتأتى نسختها الحديثة الصادرة عن دار الشروق للنشر والتوزيع فى عام 2014. واحدة من أفضل الروايات العربية التى تتناول خطر اختلال ميزان العدالة الاجتماعية؛ حيث يصور الأديب، انقسام البلاد لمكانين؛ أحدهما يدعى «يوتوبيا»، أى المدينة الفاضلة والتى يسكنها الأغنياء، ونظيرتها تقل عنها فى توفير الخدمات الاجتماعية والصحية وغيرها وهى التى يسكنها الفقراء، وما بين هذين العالمين تنشب الصراعات.

غلاف رواية «عداء الطائرة الورقية»

■ وهناك أيضا رواية عداء الطائرة الورقية للكاتب خالد حسينى، والتى ظهرت النسخة الأولى منها منذ 18 عامًا، وتأتى النسخة الورقية الحديثة من ترجمة إيهاب عبدالحميد، خلال عام 2011، عن دار جامعة حمد بن خليفة للنشر. «أمير» الطفل الأفغانى الصغير الذى يحلم بالفوز فى مسابقة الطائرة الورقية، ويجد نفسه أحد أبرز ضحايا الاجتياح السوفيتى لأفغانستان.

المصرى اليوم

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