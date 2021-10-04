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الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا"

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الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا" الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و1559 إصابة جديدة بفيروس كورونا"

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أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، يوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس «كورونا» في فلسطين بلغت 93.4% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.6% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأضارت الوزيرة، في تقريرها اليومي عن حالة الوباء في الأراضي الفلسطينية إنه تم تسجيل 12 وفاة و1559 إصابة بـ«كورونا» في البلاد.

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية، إلى وجود 73 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 189 مريضا، بينهم 17 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

فيما بلغ عدد الفحوصات التي تم إجراءها: 8337 فحصا، وبلغ عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين: 2،214,765

المصرى اليوم

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