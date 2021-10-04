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الجزائر عن تصريحات ماكرون «غير مقبولة»

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الجزائر عن تصريحات ماكرون «غير مقبولة» الجزائر عن تصريحات ماكرون «غير مقبولة»

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قال رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن، اليوم الاثنين، إن التصريحات الموجهة ضد بلاده «غير مقبولة ومردودة على صاحبها»، في إشارة إلى تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد خلال زيارته مدينة وهران لتفقد مشاريع هناك أن «الجزائر لن ترضى مطلقا بهكذا تصريحات»، مضيفا أن «الجزائر أكبر من كل التصريحات التي تحاول المساس بتاريخها وبجذورها».

وتابع قائلا: «الجزائر شعب وأمة واقفة وضاربة في التاريخ.. اسألوا إمدغاسن وماسينيسا والأمير عبدالقادر عن تاريخ هذه الأرض»، في إشارة منه إلى شخصيات تاريخية جزائرية على مر العصور.

يذكر أن ماكرون في تصريحاته الأخيرة شكك في وجود أمة جزائرية قبل الحكم الاستعماري الفرنسي، كما قال إن «النظام السياسي العسكري الجزائري أعاد كتابة تاريخ الاستعمار الفرنسي للجزائر على أساس كراهية فرنسا».

وردت الجزائر على تصريحات الرئيس الفرنسي باستدعاء سفيرها في باريس وغلق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية الفرنسية.

المصرى اليوم

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