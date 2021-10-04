صحة حماس : 10 وفيات و1220 إصابة جديدة بـفيروس كورونا

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أعلنت صحة حماس صباح يوم الإثنين،عن حصيلة جديدة لأعداد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا، في قطاع غزة، خلال 24 ساعة.

وقالت صحة حماس،خلال موجز التقرير اليومي لفيروس كورونا في قطاع غزة، إنها أجرت 3933 فحص مخبري خلال ال 24 ساعة الماضية، حيثُ سجلت 10 حالات وفاة و(1220) إصابة جديدة بفيروس كورونا .

وأكدت تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا ، فيما بلغ إجمالي تراكمي للمصابين 172476 إصابة، إجمالي الحالات النشطة 17938 حالة.

إجمالي المتعافين 153124 حالة، إجمالي الوفيات 1414 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 340 حالة.

وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 217 حالة.

فيما بلغ إجمالي جرعات اللقاحات التي وصلت قطاع غزة: 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح: 425534 شخصا.