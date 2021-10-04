ليبيا تعلن اكتشاف مقبرة جماعية بمكب للنفايات بترهونة

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أعلنت السلطات الليبية اليوم الإثنين انتشال 10 جثث من مقبرة جماعية جديدة في مدينة ترهونة غرب البلاد.

وقالت الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في بيان: «تم العثور على مقبرة جماعية جديدة بمكب القمامة العام في ترهونة».

وتم انتشال 4 جثث مجهولة الهوية من الموقع الأول، فيما تم استخراج 6 جثث مجهولة الهوية من الموقع الثاني.

وقبل أسبوع أعلنت الهيئة «انتشال 5 جثث من مقبرة جماعية جديدة بالمشروع الزراعي 5 كيلو بترهونة».

وتجاوز عدد المقابر الجماعية المكتشفة في ترهونة 35 مقبرة منذ العثور على أول مقبرة في شهر يونيو 2020، بحسب الهيئة.