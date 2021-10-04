بعد 1300 ساعة صيانة ..عرض قطعة نسيج أثرية بريطانية يثير الجدل حول تاريخها

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جرى عرض قطعة نسيج كبيرة نادرة تعود إلى القرن الخامس عشر، والتي تعتبر الأقدم بالأمانة الوطنية الريطانية، حيث عادت للعرض في دار مونتاكيوت في سوميرست بعد 1300 ساعة من عمل الحفظ والصيانة .

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية في تقرير لها اليوم إن قطعة النسيج «الغامضة» يوجد عليها أحد الفرنسان والذي بدأ متسلحا بدرع، وهو يستعرض فرسه المطهم، والذي تم تزويقه على نحو منمق بالزينة، وذلك على خلفية زرقاء غامقة اللون والموشاة بتفاصيل أخرى من «نمط الزهور» والذي يسمى بـ«الألف زهرة» .

وأفاد التقرير أن 1300 ساعة من علميات التنظيف والحفظ على أيدي الخبراء لتقوية ألوان النسيج، إعاد إثارة الأسئلة بشأن تاريخ العمل، والذي اختفى منذ قرون، وهو أحد أجزاء مجموعة أضخم لم يتم إماطة اللثام عنها بعد .

وأشار التقرير إلى أن الفارس المجسد على رقعة النسيج يظهر بأسلحة جين دي داليون، أحد النبلاء وصديق الملك الفرنسي لويس الحادي عشر، حيث تقلى داليون، حسبما هو معروف، النسيج في عام 1477 من معمل نسيج جويلاوم ديريماولكس بمدينة تورناي، بلجيكا .

ويبلغ طول رقعة النسيج 12 قدما وعرضها 9.5 أقدام، والتي كانت واحدة من مجموعة، أكبر، والتي تزيد 20 ضعفا ليصل طولها إلى 300 متر مربع، حسب «الأمانة الوطنية» .

والمؤسف أن داليون لم يتمتع طويلا بالهدية ،بعد أن وافته المنية عام 1481، وربما لم ير الأعمال بعد الانتهاء من إنجازها .

وأشار التقرير إلى أن هذه القطعة وغيرها تم تسجيلها العالم التالي، عندما تسلمتها أرملته ماريي لافال إلى مقاول شهير يتاجل في النبيذ والمنسوجات، لافتا إلى أنها اختفت في ذلك الحين ولم يعد لها مكان في التاريخ لمدة تزيد على أربعة قرون، وذلك حتى عام 1910 عندما عاد الفارس وظهرت صورته في معرض بمتحف المتبروبليتان للفن في نيويورك .

ولفت إلى أن السير مالكوم ستيورات، أوصى في عام 1935 بمجموعة المنسوجات للأمانة الوطنية، وذلك لعرضها في دار مونتاكيوت عام 1951 .

وأكد التقرير أنه تم تسليط الضوء على أصول هذه القطعة في منتصف السبيعنيات عندما تعرف أحد الباحثين على الدرع المرسوم عليه وبأنه ينتمي لـ«داليون»