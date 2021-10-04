للمرة الثانية>> «الفنون والفلكلور الأفرو صيني» يحتضن أولادنا من «ذوي القدرات الخاصة»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

قررت إدارة المهرجان برئاسة سهير عبدالقادر، استكمال مسيرة الدمج، في الدورة المقبلة من المهرجان، المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، وهي دورة استثنائية، ستقام تحت عنوان «سوى نرجع فرحتننا»، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، في العروض التي يقدمونها.، وكذلك فرقة روسيا ضيف شرف هذه الدورة، بمناسبة عام التعاون الإنساني بين مصر وروسيا. وبهذا تكون أرض مصر الحبيبة هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية .ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي. إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم ويشارك في المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية. منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فاعليات المهرجان إضافة لوزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات في المهرجان ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة. والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.