أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

للمرة الثانية>> «الفنون والفلكلور الأفرو صيني» يحتضن أولادنا من «ذوي القدرات الخاصة»

Print
للمرة الثانية>> «الفنون والفلكلور الأفرو صيني» يحتضن أولادنا من «ذوي القدرات الخاصة» للمرة الثانية>> «الفنون والفلكلور الأفرو صيني» يحتضن أولادنا من «ذوي القدرات الخاصة»

لاقتراحات اماكن الخروج

قررت إدارة المهرجان برئاسة سهير عبدالقادر، استكمال مسيرة الدمج، في الدورة المقبلة من المهرجان، المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر المقبل، وهي دورة استثنائية، ستقام تحت عنوان «سوى نرجع فرحتننا»، حيث يلتقي اولادنا، من ذوى القدرات الخاصة، مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفرو صيني، ويقومون بمشاركة الفرق الفنية الأفريقية والصينية والاوروبية، في العروض التي يقدمونها.، وكذلك فرقة ضيف شرف هذه الدورة، بمناسبة عام التعاون الإنساني بين وروسيا. وبهذا تكون أرض مصر الحبيبة هي السباقة في تنفيذ الدمج الفني كما يشهد الحدث هذا العام الاحتفال بمرور ٦٥ عاما على العلاقات المصرية الصينية .ويهدف المهرجان إلى تعزيز مسيرة الدمج الفني والمجتمع لاولادنا ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم من مختلف دول العالم خاصة وأنه الحدث الأول على مستوى العالم الذي سيعمل على تحقيق الدمج الدولي. إضافة إلى استثمار الفعاليات والضيوف المشاركين في نشر صورة إيجابية عن مصرعالميا، بتراثها السياحي والحضاري، والتأكيد على أنها بلد الأمن والأمان، بإقامة مصر فعاليات في مختلف المناطق السياحية والأثرية إلى جانب الفعاليات التي تجوب شوارع القاهرة بالسيارة المكشوفة، مع التركيز على أبناء مصر في أفريقيا والذين ستقوم وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج باستضافتهم للتعرف على أهم ملامح بلدهم ويشارك في المهرجان ٢٩ دولة تحت رعاية عدد كبير من الوزارات والجهات الرسمية. منها وزارة الثقافة التي منحت كثير من التسهيلات لإقامة حفلات الافتتاح وفعاليات المهرجان في دار الأوبرا المصرية، ووزارة السياحة التي تساهم بتذاكر الطيران وإقامة عدد كبير من الضيوف، ووزارة التخطيط التي ساهمت في تحمل تكاليف عدد من فاعليات المهرجان إضافة لوزارة الهجرة التي تقيم أيضا عدة فعاليات في المهرجان ووزارة التضامن الاجتماعي وزارة الشباب والرياضة. والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة لتنشيط لسياحة، والهيئة العامة لقصور الثقافة، والمركز الثقافي الصيني، والمركز الثقافي الروسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر