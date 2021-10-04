أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء

Print
ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء ضيف الشرف "العراق" في ضيافة "أدب" هذا المساء
في أمسية ثقافية تجمع المثقفين من البلدين

ضيف الشرف

تحتفي الموسوعة العالمية للأدب العربي "أدب" بمجموعة من أدباء العراق ضيف الشرف في معرض الرياض الدولي للكتاب

وسيحضر حفل العشاء الذي تقيمه "أدب" بهذه المناسبة نخبة من أدباء ومثقفي المملكة العربية في أمسية تجمع المثقفين من البلدين الشقيقين ومن دول شقيقة أخرى لمدّ جسور الإخاء بين الأشقاء وتعزيز أواصر المحبة.

وقال عضو مجلس الشورى السابق مدير الموسوعة الدكتور عبدالله السفياني: "إننا في هذا المساء نحتفي بأشقائنا أدباء ومثقفي العراق الحبيب؛ امتداداً للجهود السعودية العراقية لتعميق الروابط الأخوية بين الشعبين الشقيقين وحرصا على أن تظل الثقافة والأدب رابط العروة الوثقى بيننا.

وأضاف: "ولا يخفى على الجميع الدور المحوري الثقافي والسياسي الذي تشكله السعودية والعراق إقليمياً وعالمياً، ونعتقد أن تعميق العلاقات الأخوية سيقطع الطريق على كل المخربين في المنطقة، ويحفظ شعوبها ويحقق أمنها ورخاءها.

واختتم: "سيكون مساءً مُحمّلاً بالشعر والجمال، وسيتعرف الضيوف من خلاله على الجهود السعودية في الحقل الثقافي، وعلى الدور الكبير الذي تقوم به أدب عبر منصاتها المختلفة، وسيكون هناك عرض مرئي عن أدب الجديدة والخدمات التي تقدمها لأدباء العالم العربي، متمنياً للعراق الشقيق موفور التقدم والازدهار، وللوطن شعباً وقيادةً دوام العز والتمكين".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

السعودية : صمت المجتمع الدولي يبث برسالة خاطئة للحوثيين

منتخب السعودية ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

منتخب السعودية ضد الصين .. البث المباشر والموعد والقنوات الناقلة

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية

السعودية تسجل 59 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية