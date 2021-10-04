أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

معهد إعداد القادة يطلق المهرجان الغنائي تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

Print
معهد إعداد القادة يطلق المهرجان الغنائي تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة معهد إعداد القادة يطلق المهرجان الغنائي تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تزامناً مع احتفالات نصر أكتوبر المجيدة وتحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، تنطلق فعاليات المهرجان الغنائي للمتخصصين بالجامعات المصرية «برنامج القائد المبدع»، تحت شعار «احتفالات أكتوبر والجمهورية الجديدة»، والذي ينظمه معهد إعداد القادة التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى، والدكتور عبدالمنعم الجيلانى وكلاء المعهد، وبمشاركة 190 طالب من 16 جامعة مصرية المتخصصة في التربية الموسيقية.

وقال الدكتور همام، إن المهرجان يلقي الضوء على المبدعين والمبتكرين، حيث أن هذا المهرجان يمثل فرصة حقيقية لدعم واكتشاف المواهب الشابة وله دورًا حيويا بارزًا في نشر الفنون، والمساهمة في تنمية وإثراء شخصية الطلاب، ونشر الوعي الفنى وتنمية التذوق الجمالي في المجتمع وتنمية وتوسعة المشاركة المجتمعية من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور يقدمها الطلاب.

وأعلن «همام»، أنه سيتم اختيار أوركسترا وزارة التعليم العالي الممثل في معهد إعداد القادة لكى يشارك في جميع الفعاليات المستقبلية، وذلك يسهم في صقل مواهب الطلاب وتشجيعهم على الاستمرار في الإنتاج الإبداعي.

وأكد مدير المعهد، أن برنامج القائد المبدع يساهم في تشجيع الشباب على الابتكار والإبداع وذلك لبناء ودعم قدراتهم داخل المجتمع المصري، فهؤلاء الشباب هم شركاء الحاضر ونبراس المستقبل المشرق، وهم الطاقة الدافعة والمحركة نحو التنمية والبناء، لذا وجب ضرورة الاهتمام بالشباب وتمكينهم كي يكونوا قادة المستقبل الذين يحملون راية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لمصر والجمهورية الجديدة.

فاعليات معهد اعداد القادة
فاعليات معهد اعداد القادة

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

مصر.. البحث عن ناجين بعد سقوط "ميكروباص" في النيل بالجيزة

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

نائب رئيس الاتحاد الليبي: مباراة مصر بدون جمهور.. وهدفنا التأهل للمونديال

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

محمد عبدالجليل: لن أسامح في الطريقة التي رحلت بها عن مصر المقاصة

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر

ثبت فورًا.. تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وليبيا اليوم الاثنين 11 أكتوبر