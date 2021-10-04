بينها ملف الأحوزة العمرانية.. «إسكان النواب» تناقش خطة دور الانعقاد الثاني

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عقدت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، أول اجتماع لها في دور الانعقاد الثانى، اليوم الاثنين، وذلك بعد انتخاب هيئة مكتبها أمس الأحد، لمناقشة وبحث خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثاني.

واستمعت اللجنة إلى مقترحات ووجهات نظر الأعضاء بشأن خطة عمل اللجنة، والملفات التي ستكون ضمن أولويات لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد الثانى، حيث تحدث بعض النواب عن أهمية متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، وأشادوا بالمبادرة وجهود مؤسسات الدولة لتنفيذ المشروعات، وأهمية وضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تذليل أي عقبات وسرعة تنفيذ المشروعات، لما لهذه المبادرة من أهمية كبرى لأنها تحقق طفرة تنموية كبرى في القرى المصرية.

كما تحدث بعض النواب عن متابعة ملف اعتماد الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع، وعن متابعة تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من الملفات التي تدخل في اختصاص لجنة الإسكان.

وقال النائب طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اجتماع اللجنة تناول بحث محاور خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب، والتأكيد على أهمية المتابعة الدقيقة للملفات التي تدخل في اختصاص لجنة الإسكان، وكذلك متابعة ما تطلبه اللجنة من الحكومة من بيانات وطلبات وما تصدره من توصيات بشأن طلبات الإحاطة والأدوات الرقابية.

وأضاف «شكرى»، أن اللجنة ستشكل مجموعات عمل فرعية من أعضاء اللجنة لمتابعة الملفات المختلفة، وستكون هناك زيارات ميدانية لمختلف المحافظات لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض الواقع.

وكانت انتخابات هيئة مكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة، أسفرت عن فوز النائب عماد سعد حمودة، برئاسة اللجنة، والنائبين طارق شكرى وأحمد عبدالمجيد بالوكالة، والنائب أمين مسعود لأمانة السر.