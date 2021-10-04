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وزير الأوقاف يلقي محاضرة بالبرلمان العربي عن تمكين المرأة..صور

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وزير الأوقاف يلقي محاضرة بالبرلمان العربي عن تمكين المرأة..صور وزير الأوقاف يلقي محاضرة بالبرلمان العربي عن تمكين المرأة..صور

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شارك الدكتور محمد مختار جمعة ،وزير الأوقاف، بمحاضرة ،اليوم الاثنين، عبر الفيديو كونفرانس في الدبلومة التطبيقية حول : "المهارات الحديثة في العمل البرلماني للعضوات" ، وذلك بمشاركة (32) نائبة برلمانية يمثلن (15) دولة عربية ، وبحضور السفير مختار عمر ،كبير مستشاري الاتحاد البرلماني الدولي ، ونخبة من المشاركين ، وتقام الدبلومة التطبيقية تحت رعاية فوزية بنت عبد الله زينل ،رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين.

وأكد وزير الأوقاف على عناية واهتمام الإسلام بالمرأة وإنصافها ودورها في بناء الأسرة والمجتمع والعمل العام ، وأن دور المرأة رائد في الحضارة الإسلامية والعربية بصفة عامة والحضارة المصرية بصفة خاصة ، عارضًا جانبًا مما تضمنه كتاب "نساء على عرش " .

كما أكد أن المرأة قسيم الرجل ونصيفه وزوجه وشريكه ، وقد عبر القرآن الكريم في جميع آياته عن المرأة بالزوج ، ولم يذكرها بلفظ الزوجة مرة واحدة ، للتكافؤ حتى في اللفظ ، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى : " وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ " ، ويقول سبحانه : " وَاللّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُم بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ " ، ويقول سبحانه : " يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً"، ويقول سبحانه : “وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ " ويقول سبحانه : "ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ" ، حيث يعبر بالزوج هنا عن النظير ، والضريب ، والشبيه في السيرة ، والمسلك .

وفي تأكيد حق المرأة ، وإكرامها ، وإنصافها يقول الحق سبحانه وتعالى : " وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ" ، ويقول سبحانه : " إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا " , ويقول سبحانه : "فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ" .

وشرح وزير الأوقاف خلال اللقاء تجربة الواعظات المصريات ، ودورهن في نشر الفكر الوسطي ، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، وكونهن أنموذجًا مشرفًا ومتميزًا في العمل الدعوي والوطني ، وتحدث خلال اللقاء عن مفهوم الكليات الست ، ومشروعية الدولة الوطنية ، وضرورة الحفاظ على أمن الأوطان ، مؤكدًا أن الحفاظ على الأوطان من صميم مقاصد الأديان .

من جانبهن أشادت نائبات البرلمان العربي بهذه المحاضرة التي استمرت لأكثر من ساعتين ، وبما تضمنته من علم غزير ، وفهم ثاقب لقضايا المرأة ، وعناية الإسلام بها ، وطالبن بتفعيل أكبر لدور المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المنتديات الدولية والتعرف أكثر على تجربة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان سماحة الإسلام على المستوى الدولي .

وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن تمكين المرأة بالبرلمان العربي
وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن تمكين المرأة بالبرلمان العربي
وزير الأوقاف يلقي محاضرة عن تمكين المرأة بالبرلمان العربي

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
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