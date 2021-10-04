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موعد مباراة منتخب ضد ليبيا في تصفيات 2022

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موعد مباراة منتخب مصر ضد ليبيا في تصفيات كأس العالم 2022 موعد مباراة منتخب ضد ليبيا في تصفيات 2022

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موعد مباراة منتخب وليبيا بالجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 هى ما يشغل بال الجمهور المصري خاصة أن مواجهة الليبي مصيرية لمنتخب الفراعنة لحسم التأهل من عدمه للمرحلة التالية .

موعد مباراة مصر وليبيا الجمعة المقبل 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب .

ويحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا هى قناة أون سبورت الفائزة بحقوق بث تصفيات 2021 في بث مباشر وحى على مجموعة قنواتها .

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 (on sport 1 ) .

المصرى اليوم

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