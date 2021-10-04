القبض على 4 مخالفين للإقامة لجمعهم مبالغ مالية مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة

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متخذين من وحدة سكنية بالرياض مقرًّا لذلك.. وضُبط بحوزتهم 1,360,586 ريالًا

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن القبض على (4) مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقدين الثالث والرابع من العمر، لارتكابهم جرائم جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متّخذين من وحدةٍ سكنية بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضبط بحوزتهم (1,360,586) ريالًا، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.