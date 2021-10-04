أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إيران تعرب عن قلقها من التحركات الإسرائيلية التى تنطلق من أذربيجان

Print
إيران تعرب عن قلقها من التحركات الإسرائيلية التى تنطلق من أذربيجان إيران تعرب عن قلقها من التحركات الإسرائيلية التى تنطلق من أذربيجان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده أعربت لأذربيجان عن قلقها من التصريحات والتحركات الإسرائيلية التي تنطلق من باكو، مضيفا في مؤتمر صحفي: «باستطاعتنا الدفاع عن أمننا بصورة مناسبة لكن نطلب من أذربيجان العمل بالتزاماتها بهذا الشأن».

وتابع قائلا: «منذ بداية حرب ناجورونو كاراباخ، اطلعنا على تقارير حول تواجد عناصر إرهابية في أذربيجان وأبلغنا باكو قلقنا ونحن نتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية»، مضيفا: «أبلغنا باكو أننا نحترم وحدة الأراضي الأذربيجانية وأبلغناهم احتجاجنا حول احتجاز سائقي شاحنات إيرانية ونتابع الأمر عبر الطرق الدبلوماسية».

وأضاف أن أذربيجان يجب ألا تسمح لحدودها بأن يسيء استعمالها من قبل طرف ثالث ضد إيران، وأشار زادة، إلى زيارة وزير الخارجية الأرميني لطهران، قائلا: «سيناقش الجانبان خلال الزيارة القضايا الثنائية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».

وردا على سؤال إذا ما كانت هذه الزيارة تتعلق بالتطورات بين إيران وأذربيجان، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن «الزيارة كانت مخططة مسبقا».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد