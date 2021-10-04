إيران تعرب عن قلقها من التحركات الإسرائيلية التى تنطلق من أذربيجان

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قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، إن بلاده أعربت لأذربيجان عن قلقها من التصريحات والتحركات الإسرائيلية التي تنطلق من باكو، مضيفا في مؤتمر صحفي: «باستطاعتنا الدفاع عن أمننا بصورة مناسبة لكن نطلب من أذربيجان العمل بالتزاماتها بهذا الشأن».

وتابع قائلا: «منذ بداية حرب ناجورونو كاراباخ، اطلعنا على تقارير حول تواجد عناصر إرهابية في أذربيجان وأبلغنا باكو قلقنا ونحن نتابع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية»، مضيفا: «أبلغنا باكو أننا نحترم وحدة الأراضي الأذربيجانية وأبلغناهم احتجاجنا حول احتجاز سائقي شاحنات إيرانية ونتابع الأمر عبر الطرق الدبلوماسية».

وأضاف أن أذربيجان يجب ألا تسمح لحدودها بأن يسيء استعمالها من قبل طرف ثالث ضد إيران، وأشار زادة، إلى زيارة وزير الخارجية الأرميني لطهران، قائلا: «سيناقش الجانبان خلال الزيارة القضايا الثنائية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات».

وردا على سؤال إذا ما كانت هذه الزيارة تتعلق بالتطورات بين إيران وأذربيجان، صرح المتحدث الرسمي باسم الخارجية، بأن «الزيارة كانت مخططة مسبقا».