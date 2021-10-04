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انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد غداً في

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انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد غداً في السعودية انطلاق بطولة العالم للأندية لكرة اليد غداً في

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تنطلق غداً بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، في نسختهـا الرابع عشرة التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية على التوالي، بمشاركة 10 أندية يمثلون قارات العالم, إضافةً إلى ناديَي النور والوحدة, ممثلَي في البطولة, إلى جانب نادي برشلونة الإسباني حامل لقب النسخة الماضية 2019م.

ويشارك في البطولة التي ستحتضنها الصالة المغلقة بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة-: نادي الدحيل القطري (بطل آسيا)، ونادي ألبورغ الدنماركي (بطل أوروبا)، ونادي جامعة سيدني الأسترالي (بطل أوقيانوسيا)، ونادي كال هيت سان فرانسيسكو (بطل أمريكا الشمالية والكاريبي)، ونادي بينيروس البرازيلي (بطل أمريكا الجنوبية والوسطى)، والزمالك (بطل أفريقيا)، إضافة إلى نادي ماغديبورغ الألماني (مرشح من الاتحاد الدولي لكرة اليد بالبطاقة البيضاء).

وسيلتقي نادي ماغديبورغ الألماني بنظيره جامعة سيدني الأسترالي عند الساعة 4:30 عصراً, في أولى منافسات البطولة، يليها حفل الافتتاح, قبل أن يبدأ نادي الوحدة مشواره العالمي للمرة الثانية, بمواجهة نادي كال هيت سان فرانسيسكو (بطل أندية أمريكا الشمالية والكاريبي) عند الساعة 8:30 مساءً, التي يتوقع أن تشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً لمساندة ممثلي الوطن.

يذكر أن بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" قد انطلقت نسختها الأولى عام 1997م, واستضافتها "فِيَنَّا". وأقيمت البطولة في 13 نسخة, يشارك فيها فرق الأبطال في القارات السبعة, ونادٍ رشحه الاتحاد الدولي في بعض النسخ بـ"البطاقة البيضاء", ويُدعى فريقان إضافيان على الأقل. وفي العام 2018 فازت المملكة العربية السعودية بحقوق استضافة البطولة لأول مرة في تاريخها, لمدة 4 سنوات متتالية, حيث استضافت نسخة استثنائية في العام 2019, في مدينة الدمام, بمشاركة 10 أندية لأول مرة في تاريخ بطولات "السوبر جلوب", وفاز بلقبها نادي برشلونة الإسباني للمرة الثالثة على التوالي, والخامسة في تاريخ مشاركة النادي الإسباني في البطولة.

المصرى اليوم

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