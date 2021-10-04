«قلتلك أكتر من مرة متعاكسهاش».. السجن 7 سنوات لطالب قتل موظفًا بالإسكندرية

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قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد محمد عبدالهادي، الاثنين، بسجن طالب 7 سنوات بتهمة ضرب أفضى إلى موت لقيامه بقتل موظف حاول منعه من معاكسة ابنة شقيقته.

تعود وقائع القضية رقم 754 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بقيام المتهم بالتعدي على المجني علية بسلاح أبيض، وطعنه ما أدى لوفاته.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى أنه حال سير «ش.أ.ع» 16 سنة طالبة بشارع أبومندور بدائرة قسم شرطة كرموز، قام المتهم «م.ع.م» 21 سنة طالب بالمعهد العالي بمعاكستها بالألفاظ وعبارات مختلفة، وتصادف مرور خالها المجني عليه «ك.إ.م» في الشارع فتوجه للمتهم معاتبا وطلب منه عدم معاكسة الفتاة قائلا: «قولتلك أكتر من مرة متعاكسهاش»، فرد المتهم عليه: «أعاكسها زي أي واحدة»، فقام المجني عليه بلكمه في وجه، ما أثار حفيظة المتهم واستل سلاحا أبيض (مطواة) طعنه بها في ظهره ثم لاحقه داخل أحد المقاهي، وطعنه أسفل العين والجانب الأيسر، وعلى الفور تم نقله إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج إلا أنه فارق الحياة.

وتمكن ضباط مباحث القسم من إلقاء القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة وفور انتهاء التحقيقات قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.