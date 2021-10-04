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«تشيرون» تتفوق على الأعجوبة الهندسية «فيرون» في تحدي للسرعة ()

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«تشيرون» تتفوق على الأعجوبة الهندسية «فيرون» في تحدي للسرعة (فيديو) «تشيرون» تتفوق على الأعجوبة الهندسية «فيرون» في تحدي للسرعة ()

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وضعت بوجاتي فيرون معيارًا جديدًا للسيارات الفائقة عندما ظهرت لأول مرة في عام 2006، مع ما يقرب من 1000 حصان من محرك W16 رباعي الشاحن توربيني بسعة 8.0 لتر، أصبحت السيارة أقوى وأسرع سيارة على الإطلاق.

لكن كان ذلك قبل 15 عامًا، وتحسنت بوجاتي كثيرًا في صنع آلات ذات قدرة حصانية وسرعات عالية، فيما تبعت «فيرون» «تشيرون» في عام 2016.

وبحسب motor1 ، نشر جديد يضع الاثنين ضد بعضهما البعض في سباق، وأقيم السباق في مهبط للطائرات يبلغ طوله ميلاً واحداً، مما أتاح لكلا السيارتين مساحة كبيرة لتحقيق سرعات من 3 أرقام.

وتنتج فيرون 987 حصانًا، بينما تنتج تشيرون 1،479 حصان، ويُظهر فرق القوة مقدار التغيير الذي يمكن أن يتغير خلال عقد من الزمان، ويمكن ملاحظته على الفور على مدرج المطار.

لكن تشيرون أسرع فقط، حيث تبتعد عن فيرون أثناء التحرك بشكل أسرع وأسرع، وقبل أن يضغط السائق على الفرامل، قطعت سيارة فيرون حوالي 305 كيلومترات في الساعة.

ومن المحتمل أن تكون سيارة تشيرون قد وصلت إلى 321 كم في الساعة، لأنها كانت لا تزال تبتعد عن فيرون في نهاية السباق.

فيما كانت فيرون أعجوبة هندسية قوية، لكن سيارة تشيرون تفوقت عليها بأميال، ومن المرجح أن تفعل السيارات الكهربائية نفس الشيء على سيارة تشيرون.

وتعمل بوجاتي على تحقيق ذلك، إذ انضمت بوجاتي إلى السباقات مع بورش وريماك في مشروع جديد أطلق عليه اسم Bugatti-Rimac .

المصرى اليوم

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