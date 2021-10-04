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بينها حظر التجوال وتعطيل الدراسة.. قرار جمهوري بفرض تدابير على بعض المناطق بسيناء

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بينها حظر التجوال وتعطيل الدراسة.. قرار جمهوري بفرض تدابير على بعض المناطق بسيناء بينها حظر التجوال وتعطيل الدراسة.. قرار جمهوري بفرض تدابير على بعض المناطق بسيناء

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أصدر الرئيس عبدالفتاح ، الاثنين، القرار الجمهوري رقم 442 لسنة 2021، الذي ينص على فرض التدابير كلها أو بعضها في بعض مناطق شبه جزيرة سيناء.

وتشمل هذه التدابير حظر التجوال، وإخلاء بعض الأماكن والمناطق، وحظر سير الدراجات البخارية ومركبات الدفع الرباعي أيًا كان نوعها، وتعطيل الدراسة جزئيًا أو كليًا بالمدارس، وحظر استخدام وسائل اتصال معينة أو غيرها من تقنيات البحث عن الأشخاص والمنشآت أو منع إحرازها وحيازتها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وحظر الإقامة أو الاقتراب أو التردد على أماكن معينة.

المصرى اليوم

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