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المداولات سرية.. قرار جمهوري بتشكيل لجنة بشأن قرارات «الفصل بغير الطريق التأديبي»

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المداولات سرية.. قرار جمهوري بتشكيل لجنة بشأن قرارات «الفصل بغير الطريق التأديبي» المداولات سرية.. قرار جمهوري بتشكيل لجنة بشأن قرارات «الفصل بغير الطريق التأديبي»

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أصدر الرئيس عبدالفتاح ، القرار الجمهوري 441 لسنة 2021، بتشكيل لجنة تتبع رئيس مجلس الوزراء وتكون برئاسة أحد نواب أو مساعدي وزير العدل، على أن تضم ممثلين عن الوزارات وبعض الجهات على ألا تقل درجة كل منهم عن الدرجة الممتازة أو ما يعادلها.

وتختص اللجنة بدراسة مدى توفر أحد أسباب الفصل المشار إليها في المادة (1 مكرر) من القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، في حالة العامل المعروضة عليها من الوزير المختص على أن تعد تقريرا بتوصياتها في هذا الخصوص متضمنا الرأي القانوني وما خلصت إليه تقارير الجهات المنية بشأنه، للعرض على رئيس الجمهورية، أو من يفوضه في اختصاصاته المنصوص عليها بالقانون.

ونص القرار على أن تكون مداولات اللجنة سرية، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء.

المصرى اليوم

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