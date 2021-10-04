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يتابع مع مدبولي و5 وزراء «خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر»

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السيسي يتابع مع مدبولي و5 وزراء «خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر» يتابع مع مدبولي و5 وزراء «خطط الدولة في مجال تحلية مياه البحر»

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وجه الرئيس عبدالفتاح ، بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التي تنتهجها الدولة حاليا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع في نظم الري الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والسيد ناصر خليفة رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق السيادي.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار مخطط استراتيجي حتى عام 2050 بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمراني المتزايد، خاصةً في المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجي السويس والعقبة.

المصرى اليوم

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