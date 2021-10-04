أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

يد يصل جدة للمشاركة في للأندية

Print
يد الزمالك يصل جدة للمشاركة في كأس العالم للأندية يد يصل جدة للمشاركة في للأندية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك إلى مطار جدة بالمملكة العربية استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية.

ويلتقي الزمالك «بطل إفريقيا» مع برشلونة «بطل أوروبا» بعد غد الأربعاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بالدور ربع النهائي لمونديال اليد

تأهل لبطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب» بعد فوزه على الأهلي غريمه التقليدي في بطولة كأس السوبر الإفريقي بنتيجة 28-27.

الزمالك أعلن قبل السفر إلى السعودية عن سلبية المسحة التي خضع لها الفريق للكشف عن .

قائمة الزمالك المشاركة في للأندية

تضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كلا من: كريم هنداوي ومحمود خليل فلفل وهشام السبكي وعمر الوكيل بكار ومصطفى بشير ومازن رضا وأحمد مؤمن دودو ويحيى الدرع وعلي هشام وحسن قداح ومحمد علاء لوكا ومحمد بسيوني مودي وسيف الدرع وأكرم يسري وحازم ممدوح وأحمد الأحمر وأحمد حسام ومحمد رمضان هتلر ووسام نوار وخالد وليد.

‎ويقود الفريق الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وماريو مدربا للأحمال وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وماركو أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

حارس يد الزمالك: كنا نطمح في مركز أفضل بالمونديال.. ونظام البطولة صعب المهمة

«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة

«الصحة»: تسجيل 837 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و37 حالة وفاة