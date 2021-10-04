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بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح السعودي في البطولة العربية لكرة السلة

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بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح السعودي في البطولة العربية لكرة السلة بث مباشر .. الأهلي ضد الفتح السعودي في البطولة العربية لكرة السلة

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يواجه الفريق الأول لكرة السلة «رجال» بالنادي الأهلي الآن فى بث مباشر من قناة أون سبورت فريق الفتح السعودي في ثالث جولات البطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري وتستمر حتى 9 أكتوبر الجاري.

ويسعى «رجال سلة الأهلي» لمواصلة انتصاراته وعروضه القوية في البطولة، بعد الفوز على شعب حضرموت اليمني ووداد بوفاريك الجزائري في اللقاءين السابقين.

ويوجد فريق «رجال سلة الأهلي» على رأس المجموعة الثالثة التي تضم فرق: «وداد بوفاريك الجزائر»، وشعب حضرموت «اليمن»، والفتح «».

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة العربية كلا من: مايكل تومسون ومايكل فاكوادي وإيهاب أمين وعمر عزب ومحمد أبوالنصر وسيف سمير وأحمد مهيب وعمرو زهران وعمرو الجندي وأحمد حمدي وعمر طارق وعبدالله ناصر.

ويشارك في البطولة العربية 18 فريقًا هي أندية: الاتحاد السكندري والأهلي من ، والشارقة والبطائح من الإمارات، والكويت واليرموك من الكويت، والميناء وشعب حضرموت من اليمن، والغرافة والوكرة من قطر، واليوناني من السودان، والزهراء الرياضي من تونس، والمنامة البحريني، وبيروت اللبناني، والفتح السعودي، واتحاد الفتح المغربي، ووداد بوفاريك وبليدة من الجزائر.

ودخل «رجال سلة الأهلي» البطولة العربية بمعنويات كبيرة بعدما توج الفريق بلقب بطولة منطقة القاهرة بعد الفوز على فريق الجزيرة، ليحقق أولى بطولاته في الموسم الجديد.

المصرى اليوم

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