أخبار عاجلة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة -
بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021 -
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم -
السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات -
خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة -
"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا -
الإنتر وجوفنتوس يتواجهان في السعودية في كأس السوبر الإيطالي -
إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محمد عرفة بأبوسمبل

Print
النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محمد عرفة بأبوسمبل النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محمد عرفة بأبوسمبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت النيابة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا من مركز شرطة أبوسمبل، بالعثور على جثمان المجني عليه محمد عرفة مندور إسماعيل، ملقى بطريق جبلي مصابًا بأماكن متفرقة من جسده، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى «عبدالرحمن رأفت» لتسببه في قتل المجني عليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأضافت، أنها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت «الطبيب الشرعي» بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة، وعاينت «النيابة العامة» مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات توصلت لتحديد خمسة متهمين في الواقعة، من بينهم «عبدالرحمن رأفت»، فصدر قرار النيابة العامة بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 3 منهم، واستجوبتهم النيابة وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

لبنان.. حريق كبير بالقرب من منشأة الزهراني لتوليد الطاقة

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

بعد تعديلها.. تعرف على أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11 أكتوبر 2021

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد