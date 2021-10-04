النيابة العامة تباشر التحقيقات في مقتل محمد عرفة بأبوسمبل

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قالت النيابة العامة في بيان، اليوم الاثنين، إنها تلقت بلاغًا من مركز شرطة أبوسمبل، بالعثور على جثمان المجني عليه محمد عرفة مندور إسماعيل، ملقى بطريق جبلي مصابًا بأماكن متفرقة من جسده، بالتزامن مع ما رصدته وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام من تداول واسع على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبات القصاص ممن يدعى «عبدالرحمن رأفت» لتسببه في قتل المجني عليه، وبعرض الأمر على المستشار النائب العام أمر بالتحقيق العاجل في الواقعة.

وأضافت، أنها انتقلت لمناظرة جثمان المجني عليه، وتبينت ما به من إصابات، وكلَّفت «الطبيب الشرعي» بتشريحه بيانًا لسبب وكيفية الوفاة، وعاينت «النيابة العامة» مسرح الواقعة وسألت شهودها الذين أدلوا بتفصيلات ما حدث وتعرفهم على أحد المتهمين مرتكبي الجريمة، وكلفت الشرطة بالتحري عن الواقعة.

وأوضحت النيابة العامة أن التحقيقات توصلت لتحديد خمسة متهمين في الواقعة، من بينهم «عبدالرحمن رأفت»، فصدر قرار النيابة العامة بضبطهم، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على 3 منهم، واستجوبتهم النيابة وأمرت بحبسهم 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض الأمر على المحكمة المختصة أمرت بمد حبسهم 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.