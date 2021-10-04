أكاديمية البحث العلمي تطلق مشروع نظم الأعمال والابتكار المصري

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أعلن د.محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا عن إطلاق مشروع ECOSYS+ بدعم من الاتحاد الأوروبى ومشاركة عدة مؤسسات دولية لتحفيز ودعم نمو الابتكار وريادة الأعمال، ويعد مسرع نظم الابتكار والأعمال المصرىECOSYS+ استكمالا لمنصة بنك الابتكار المصري الذي اطلقته الأكاديمية سابقاً وهي بمثابة معرض دائم للابتكار، يقوم ECOSYS باستكمال الجانب الفني والتقني وتقديم باقة متكاملة ومترابطة من الخدمات الأساسية لتسريع وتيرة الابتكار.

بالإضافة إلى ترقية بنك الابتكار بنظم ذكية تتيح لرواد الاعمال والمبتكرين آليات سريعة والوصول السريع للفرص. يقوم المشروع أيضاً بالربط بين مقدمي الخدمات والفرص المتاحة لرواد الاعمال كالاحتضان والاستثمار والإرشاد والتوجيه من ذوى الخبرة والمعرفة لدعم الأفكار الواعدة ومساعدة المبتكرين على إنشاء ونمو الشركات التكنولوجية الناشئة.

ويشمل المشروع توفير خدمات واستشارات فنية تقدم عن بعد بشكل مجاني مثل مكتب المساعدة في شؤون الملكية الفكرية وهو متاح الان، وقد قدم استشارات فنيه لاكثر من ٨٠ شركة مصرية ناشئة وشركات صغيرة ومتوسطة بمعدل ٤ أيام فقط بحد اقصي للحصول على الخدمة بجانب مكتب مساعدة في مجال التسويق ونمو الشركات وبالأخص الشركات القائمة على المعرفة، والابتكار والتكنولوجيا، ويضاف إلى ذلك خدمات أخرى تقدم من خلال نظام الشباك الواحد وبشكل افتراضي لتسهيل الوصول للخدمات من كافة أنحاء مصر.

ويقوم المشروع أيضا بإنشاء المركز المصري لبناء الكفاءات من أجل التنافسية والذي تم تأسيسه بشكل علمي بالتعاون مع بيوت خبرة أوروبية وشركاء المشروع، وسيتم إطلاق مكونات أساسية أخرى من المشروع في الفترة القادمة لاستكمال كافة المكونات والخدمات بشكل مرحلي بمنتصف العام القادم. وبذلك يعمل المشروع والمنصة الالكترونية المتكاملة على إيجاد الحلول الحيوية لدعم هيكل وبيئة الابتكار المعقدة في مصر والتى تفتقر إلى الوصول للخدمات الداعمة في الوقت المناسب، مما يسهم في توفير الوقت الجهد لتنفيذ الابتكارات الواعدة في المجالات التي تسعى إلى إحداث تأثير اجتماعي واقتصادي فعال.

وقال صقر، إن الاكاديمية ستكون منسقاً ومشرفاً على تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركاء من القطاع العام والخاص وهيئات دولية، يأتى ذلك من الدور الذي تلعبه الأكاديمية لتعزيز البيئة المواتية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار من خلال تشجيع الشباب على المشاركة بنشاط في ريادة الأعمال لتحقيق النمو الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث يهدف مشروع ECOSYS+ إلى توفير بوابة إلكترونية واحدة متكاملة لتعزيز النظام البيئي للابتكار وتوفير الدعم اللازم باستخدام أدوات ديناميكية تفاعلية.

من الجدير بالذكر أن مشروع ECOSYS+ يموله الاتحاد الأوروبى وتستمر مدة تنفيذه 30 شهرا ،وهو نتيجة للتعاون بين مصر وإيطاليا وأيرلندا من خلال كيانات متعددة مثل أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، المجلس الصناعى للتكنولوجيا والابتكار التابع لوزارة التجارة والصناعة، مبادرة رواد النيل، الممولة من البنك المركزي المصري وتنفذها جامعة النيل الأهلية، ومؤسسات وبيوت خبرة في دولة ايرلندا وإيطاليا وشركات مصرية.