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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس

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محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس محافظ الشرقية يوجه بتكثيف حملات النظافة بمحيط المدارس

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وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع الإشغالات والباعة الجائلين، ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وإزالة أي مخلفات أو قمامة بمحيط المدارس، وجميع الطرق المؤدية إليها حتى لا تعوق سير الطلاب أثناء توجههم للمدراس.

وفي هذا الإطار، كثفت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية حملات النظافة ورفع الإشغالات بالشوارع والميادين في محيط المدارس، لتحقيق السيولة والحد من التكدس والزحام، وتحرير محاضر ضد المخالفين تزامنا مع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد السبت القادم.

حيث قامت الأجهزة التنفيذية بمراكز ومدن «الزقازيق، حي أول وثان، القنايات، أبوحماد، أبوكبير بلبيس، ديرب نجم، كفر صقر، الحسينية»، بالتنسيق مع الوحدات المحلية المختلفة بتكثيف أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة والأشغالات بمحيط المدارس ،وجميع الطرق المؤدية إليها ومراجعة أعمدة الإنارة وصيانتها ،فضلاً عن التأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل المدارس لإستقبال الطلاب في جو بيئي صحي ونقي حرصآ على سلامتهم.

المصرى اليوم

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