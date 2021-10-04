«آداب عين شمس» تنتهي من أعمال التنسيق الداخلي لأقسام الكلية

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انتهت كلية الاداب جامعة عين شمس، من فعاليات التنسيق الداخلي للطلاب الجدد للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ للقبول باقسام الكلية الداخلية الذي بدأ من الأربعاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢١ حتى الأحد ٣ أكتوبر الجارى وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

وأعرب الدكتور مصطفى مرتضى عميدكلية الاداب، عن سعادته بروح المشاركة الطلابية والتطوع من جانب مجلس اتحاد الطلاب والأسر الطلابية في دعم الطلاب الجدد بالمعلومات والخبرات التي تساعدهم على اختيار الاقسام المناسبة في خطوة كتابة الرغبات بما يتوافق وشروط كل قسم، وكذلك إرشادهم وإطلاعهم على خطوات التنسيق وتذليل كل الصعاب والحد من الزحام وتنظيم توافد الطلاب في جميع مراحل التسجيل وتسديد الرسوم والمصروفات وإجراء الكشف الطبي وتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. كما أشار «مرتضى» إلى أن نتيجة التنسيق الداخلي سوف تعلن في أقرب وقت ممكن على الصفحة الرسمية للكلية على موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك».

وبهذه المناسبة قامت الدكتورة حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب بتكريم مجلس اتحاد طلاب الكلية وعلى رأسهم الطالب محمد حمدي رئيس الاتحاد والطالبة روضة العجمي نائبة رئيس الاتحاد وطلاب الأسر لدورهم الغعال في المشاركة الطلابية، حيث يستفيد الطلاب الجدد من خبرات من هم أكثر خبرة وأكبر سنا بالفرق الدراسية وبأقسام الكلية المختلفة، وتسلم أمناء الأسر الطلابية شهادات التقدير نيابة عن أعضاء الأسر، بالإضافة إلى تكريم الفريق الإعلامي الطلابي المتميز. كما تم تكريم الطلاب المثاليين خلال فترة التنسيق وفي كل لجانه ومراحله الإجرائية منذ دخول الطالب إلى الكلية حتى إتمام تسجيله بالفرقة الأولى واستلام الكارنيه.