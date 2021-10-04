إطلاق هوندا انتيجرا 2022 ذات مظهر رياضي في الصين

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أكدت شركة أكورا، في أغسطس، العودة المفاجئة للقب "انتيجرا"، لكن الشركة الأم «هوندا» أول من أحيا اللقب الأسطوري لإنتاج السيارة.

وبحسب motor1 ، سيارة هوندا انتجرا 2022، هي سيارة سيدان صينية مدمجة تم تشكيلها على طراز سيفيك من الجيل الحادي عشر.

وهي قادمة من مشروع Guangqi Honda المشترك في جمهورية الشعب، كما سيتم تجميع"انتيجرا" فيمدينة قوانغتشو الصينية، بينما تأتي سيارة سيفيك التي تستند إليها من المصنع في ووهان، الذي ينتمي إلى مشروع Dongfeng Honda المشترك.

فيما أنهما متطابقتان إلى حد كبير، لكن إصدار «أكورا» الجديد يبدو أكثر أناقة من خلال مصابيح LED الأمامية ذات المصفوفة النحيلة التي تحيط بشبكة أكبر قليلاً بنمط قرص العسل.

بينما تستمر التغييرات في الخلف حيث تتبنى المصابيح الخلفية بتقنية LED مظهرًا أكثر ظهوراً وتحتل مساحة أقل على الباب الخلفي.

كما تساهم أطراف العادم المزدوجة والجناح الخفي لغطاء صندوق الأمتعة في المظهر الشبابي لسيارة هوندا انتيجرا، كما تأتي الألوان الجديدة مثل Emerald Blue و Fiery Yellow تفصلها عن سيارة العادية سيفيك، وهناك تصميمات جديدة للعجلات يصل حجمها إلى 18 بوصة.

فيما لا توجد صورة حالياً، لكن من المتوقع أن يتم نقل المقصورة بشكل أساسي من سيفيك، و تعتبر المحركات أيضًا لغزًا في الوقت الحالي.

على الرغم من أن شارة "240 Turbo" على غطاء صندوق السيارة تشير إلى أن السيارة تمتلك 240 نيوتن متر، وهو بالضبط ما يطوره محرك 1.5 لتر رباعي الأسطوانات في سيفيك حيث يرسل 180 حصانًا إلى العجلات الأمامية، بالإضافة إلى 6 سرعات.

كما ستطرح هوندا «إنتيجرا» الجديدة للبيع قبل نهاية العام، مع الإعلان عن تفاصيل الأسعار في الوقت المناسب، أما بالنسبة لـ أكورا إنتيجرا، الرافعة ذات الخمسة أبواب، فسيتم الكشف عنها في وقت ما في عام 2022.