صغيرة الحجم وتوفر المساحة.. شركة صينية ترغب في تكرار نجاحتها بطرح سيارة كهربائية ثانية

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قررت الشركة الصينية للسيارات «Wuling»، إطلاق سيارة ثانية أكثر حداثة على عكس سياراتها السابقة، فهي تتميز بتصميم جديد، بحجم صغير حتى يقلل من الازدحام في الشوارع وتوفير المساحات، كذلك تساهم في سهولة التنقل، وهي النسخة المحدثة من سيارتها كهربائية السابقة الأولي الأكثر شعبية في الصين «Wuling Hongguang Mini EV»، وتم إطلاقها العام الماضي، وتم بيع أكثر من ٣٠٠٠ وحدة شهريًا من السيارة وتحتل موقعًا ثابتًا ضمن قائمة الـ١٠ سيارات الأكثر مبيعًا بالأسواق العالمية.

وستخضع المركبة بنسختها الجديدة لبعض التحديثات مثل امتداد قاعدة عجلات السيارة بمقدار 70 مم، مما يزيد من طول السيارة بمقدار 77 مم إلى 2.997 مم، سيوفر هذا للمقاعد الخلفية مساحة أكبر للساقين، وتأتي السيارة التي تحمل اسم «Mini EV» الحالية مع بطاريات 9 أو 14 كيلو وات في الساعة. الغرض من بطارية أكبر هو الحصول على تقييمات أعلى من «دورة القيادة الأوروبية الجديدة»، وهي دورة قيادة، تم تحديثها آخر مرة في عام 1997، مصممة لتقييم مستويات انبعاث محركات السيارات والاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارات الركاب، ونالت السيارة تقييم حول قدرتها على السير لمسافة بين 120 إلى 180 كيلومترًا إلى أكثر من 300 كيلومتر.

والسيارة مناسبة للتحرك داخل المدينة وليس للسفر مسافات طويلة، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «insideevs»، وعرض الإصدار الجديد وحدات إضاءة أمامية وخلفية معاد تصميمها. وحول ألوانها المتاحة، تنقسم إلى ألوان أحادية وثنائية اللون باللونين الأسود والأبيض، وهو تغيير طال السيارة مقارنة بالألوان الناعمة المستخدمة حتى الآن للنسخ السابقة للسيارة.

وعامل الجذب الرئيسي في السيارة، السعر المنخفض بشكل لا يصدق، ويرجع السبب إلى بطارية السيارة الصغيرة. ويأتي هيكل هذه السيارة من الألومينيوم والفايبر المتين والمقاوم للصدمات، بوزن 860 كيلوجرام، وجهز بعجلات بمقاس 12 إنشا، وصندوق خلفي صغير للأمتعة، ومصابيح أمامية وخلفية ذات إضاءة ممتازة بفضل تقنيات «LED» الحديثة.

وتأتي سيارة «Wuling Mini» الكهربائية الجديدة بهيكل أنيق التصميم بطول مترين و49 سنتيمترا، ما يسهل من حركتها وقدرتها على المناورة أثناء الازدحامات المرورية ويجعل ركنها سهلا في الأماكن والشوارع الضيقة. وزودت قمرتها بمقاعد تتسع لراكبين، أما واجهة القيادة فيها فحصلت على نظام «مالتيميديا» متطور، وعلى شاشة أمامية تعمل كلوحة عدادات إلكترونية ويمكن من خلالها التحكم بالعديد من تقنيات السيارة.

وستطرح هذه المركبة بمحركات كهربائية بعزم 33 حصانا قادرة على زيادة تسارعها إلى 100 كلم/ساعة، وستحصل على بطاريات باستطاعة 28 كيلووات تكفيها لتقطع مسافة 305 كلم بالشحنة الواحدة. ومن المفترض أن تبدأ مبيعات السيارة في الصين وبعض الأسواق العالمية نهاية العام الجاري، وبأسعار تصل إلى حوالي ٩ ألاف دولار. يذكر أن الشركة قررت إطلاق تلك السيارة بعد الإقبال على سيارتها الكهربائية الأولى السابقة لتلك الجديدة.