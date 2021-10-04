لتوعية الأهالي بخطورة المخدرات.. حملة الزيارات المنزلية لصندوق الإدمان تطرق الأبواب

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أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة لتوعية الأسر بمناطق«النهضة، مساكن السلام، والمحمودية، مساكن الزهراء، اطلس 4444، مساكن العبد، ملاعب شيحة، شيخ البلد، ايجيو، اسبيكو، مساكن الدلتا، مساكن الصعيد» القريبة لمنطقة المحروسة بمحافظة القاهرة بمخاطر الادمان.

يتم تنفيذ حملة الزيارات المنزلية حول أضرار تعاطى المخدرات وآليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023» حيث يتم تقديم الخدمات العلاجية من الإدمان مجانا ،وذلك في إطار تنفيذ تكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات‪»‬ ،ويتم أيضا تنفيذ برامج توعوية بالمناطق الجاري تطويرها.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أن مبادرة تستهدف توعية الأسر بشكل مباشر عن أضرار المخدرات وكيفية اكتشاف حالات التعاطي المبكر وأيضا كيفية الوقاية من الوقوع في براثن الإدمان وبعد الشباب عن أصدقاء السوء بجانب استمرار تنفيذ برامج التوعية في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات مثل منطقة «حى الأسمرات، والمحروسة وبشاير الخير وروضة السيدة وحى الضواحي بمحافظة بورسعيد ‪.

من جانبه أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي ،أن حملة الزيارات المنزلية تأتى ضمن المبادرات التوعوية التي ينفذها الصندوق حاليا في العديد من المناطق السكنية الجديدة البديلة للعشوائيات من خلال اتخاذ تدابير فعَّالة ومبتكرة للكشف المبكر عن تعاطي المخدِّرات، بجانب توفير خدمات تأهيلية واجتماعية وتمكين اقتصادي لمرضى الإدمان والمتعافين لضمان استمرار تعافيهم وتيسير إعادة دمجهم الاجتماعي ،لافتا إلى أن هذه المبادرة تتضمن كافة المناطق السكنية الجديدة «بديلة العشوائيات» على المستوى القومي، كذلك تنفيذ البرامج التوعوية في المناطق الجاري تطويرها وتقديم الخدمات العلاجية لأي مريض إدمان .

ولاقت حملة طرق الأبواب تجاوبا كبيرا من الأهالي في هذه المناطق الذين حرصوا على الاستماع لمتطوعي الصندوق خلال تنفيذ مبادرات التوعية عن أضرار الإدمان وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات من كونها تساعد على التركيز ونسيان الهموم وغيرها من المعتقدات الخاطئة لدى البعض ،حيث تستهدف الحملة زيادة الوعي بين الأهالي ،وخاصة الشباب والمراهقين ،وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات من خلال التواصل مع كافة الأسر المقيمة بهذه المناطق، كما تقدم 38 شباب و3 فتيات من أهالي هذه المناطق للعلاج من الإدمان مجانا وفى سرية تامة من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق

‫على جانب أخر وفى نفس السياق نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة السيدة / نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق مبادرة «توصل بالسلامة» لتوعية السائقين في مواقف «السلام، النهضة، الزهراء» ،بأضرار تعاطى المخدرات ،حيث تستهدف المبادرة تصحيح المفاهيم المغلوطة عن التعاطي لدى الفئات الأكثر عرضة للمخدرات مثل السائقين والعمال بالمحلات والورش المتواجدة في هذه المناطق من كون المخدرات تعمل على تنشيط الذاكرة وتساعد على نسيان الهموم، وأن حبوب التعاطي تعطى قوة في التركيز في السواقة وأنها تزيدهم أيضا قوة لتطبيق فترتين في العمل وغيرها من المفاهيم والمعتقدات الخاطئة لدى السائقين والعمال، كذلك إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان «16023» والتى تتنوع بين توفير العلاج لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة، كذلك نوفر المشورة العلاجية ومتابعة الحالات الخاضعة للعلاج، إضافة إلى توفير المشورة للأسر حول آليات الاكتشاف المبكر وكيفية التعامل مع الحالات المرضية.