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معظم الأمريكان يؤيدون لجوء الأفغان العاملين مع الولايات المتحدة إلى بلادهم

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معظم الأمريكان يؤيدون لجوء الأفغان العاملين مع الولايات المتحدة إلى بلادهم معظم الأمريكان يؤيدون لجوء الأفغان العاملين مع الولايات المتحدة إلى بلادهم

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أيد معظم المواطنين الأمريكيين إعادة توطين اللاجئين الأفغان والذين عملوا مع الأمريكان الولايات المتحدة، حسبما مسح جديد، مؤكدين على ضرورة دعم المترجمين الذين عملوا بالجيش وغيرهم ممن يكافحون للفرار من حكم طالبان.

وقال المسح الذي أعده مركز «نورك» لأبحاث الشؤون العامة، والتابع لوكالة أسوشيتيد برس اليوم الاثنين، إن 72% من الأمريكان المستطلع آرائهم يؤيدون منح اللجوء لمن عملوا مع الولايات المتحدة أو الحكومات الأفغانية أثناء الحرب في أفغانستان، وذلك إذا انطبقت عليهم الشروط الأمنية.

واعتبر عدد كبير من الأمريكان منح الأفغان اللجوء خوفا من بطش طالبان أو انتقامها، هو بمثابة الواجب وخاتمة ضرورية لحرب أستمرت نحو عشرين عاما.

وقال المدير التنفيذي للجمعيات الكاثوليكية المحلية بمدينة أوكلاهوما، باتريك راجلو إن ما لايقل عن 1800 لاجئ في الولاية إن هناك مئات العروض المجتمعية لمساعدة ودعم المهاجرين الأفغان، مشيرا إلى أن مزارعي ورعاة أوكلاهوما تطوعوا حتى للتبرع ببضع فدادين من الأرض لصالح العائلات الإفغانية لإقامة منازل دائمة لهم.

واشار المسح إلى أن نحو 7 من بين كل 10 أمريكان يؤيدون قبول حلفاء الأفغان كلاجئين في الولايات المتحدة.

و يدعم نحو ثلاثة أرباع الجمهوريين والديمقراطيين منح اللجوء السياسي للأفغان الذين عملوا مع الولايات المتحدة أو الحكومات الأفغانية، في وقت مشوب بالانقسام السياسي الحاد.

بينما عارض 9% فقط من الأمريكان ،هو ما عبر عنه أحد قدامى المحاربين في أوهايو أندرو دافيس بالحزب الجمهوري، بالقول :«سوف تكون إقامتهم هنا خطر عليهم، بالنظر إلى أنهم ساعدونا».

اللاجئين الذين وصلوا من أفغانستان مع عائلاتهم في خيامهم المؤقتة بالقرب من محطة للسكك الحديدية في شامان، باكستان - صورة أرشيفية
استمرار هروب الأفغان من بلادهم إلى الحدود مع باكستان - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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