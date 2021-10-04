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معرض الرياض الدولي.. متوسط سعر الكتاب 40 ريالاً والنساء الأكثر اقتناء لها

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معرض الرياض الدولي.. متوسط سعر الكتاب 40 ريالاً والنساء الأكثر اقتناء لها معرض الرياض الدولي.. متوسط سعر الكتاب 40 ريالاً والنساء الأكثر اقتناء لها
تميّز بوجود نقاط بيع في كل دار نشر ومحطات للقراءة بكراسي استرخاء مريحة

معرض الرياض الدولي.. متوسط سعر الكتاب 40 ريالاً والنساء الأكثر اقتناء لها

‏بلغ متوسط سعر الكتاب في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021 نحو 40 ريالاً، فيما تراوحت الأسعار بين الستين والثلاثين ريالاً، وساهمت في اقتناء الزائر لمجموعة مختلفة من الكتب والإصدارات.

ورصدت "سبق" عدداً من المفارقات التي يضمها المعرض على مساحة تتجاوز 36 ألف متر مربع حيث تفوقت النساء على الرجال في إقتناء الكتب، وسجلت الفترة المسائية إقبالاً أكثر، فيما يبقى الزوار طويلاً بالأجنحة ذات التصاميم المفتوحة مثل دور "مدارك"، "ذات السلاسل"، "مركز الأدب العربي"، "كلمات"، "بلاتينيوم بوك"، "الدار العربية للعلوم ناشرون"، "تشكيل"، "أثر"، "نادي الكتاب" وغيرها.

ويقبل الزوار أكثر على دور النشر التي لا تتبع للجهات الرسمية الوزارات والجامعات والهيئات، على عكس أجنحة "الحرمين الشريفين" و"مركز التحالف الإسلامي" و"مركز الدراسات الإيرانية" التي تشهد إقبالاً ملحوظاً ربما لنوعية المشاركة وفك الجمود.

وتميز معرض هذا العام بوجود نقاط بيع تخدم الزائر في كل دار نشر، وأيضاً محطات للقراءة بكراسي استرخاء مريحة ومرنة، كما تميز بوجود دورات مياه ومصليات في أكثر من موقع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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