أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم

Print
القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم
في برقيتين من الملك وولي العهد

القيادة تهنئ سلطان بروناي دار السلام بذكرى توليه مقاليد الحكم

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة السلطان الحاج حسن البلقيه، سلطان بروناي دار السلام، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق تحت قيادته الحكيمة، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة عبر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، راجياً لحكومة وشعب بروناي دار السلام الشقيق، المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

مسؤول بسان جرمان: ريال مدريد لم يحترم مبابي ويجب معاقبتهم

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

السديس: ما تقدّمه المملكة في خدمة الحرمين يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

خلال 24 ساعة.. باكستان تسجل 1004 إصابات جديدة بكورونا و28 وفاة

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا

"ممطرة" تنطلق غداً.. "الحصيني": حالة تبدأ بـ 3 مناطق والغيوم هنا