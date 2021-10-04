أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مستشفيات جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمي للمسنين بتقديم خدمات مجانية

Print
مستشفيات جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمي للمسنين بتقديم خدمات مجانية مستشفيات جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمي للمسنين بتقديم خدمات مجانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس مجموعة من الخدمات المجانية للمسنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور على الانور المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتورة هاله سويد مدير مستشفى المسنين.

حيث بدأت المستشفى منذ السبت الماضى الموافق ٢ اكتوبر بتقديم خدمات الكشف الطبي الشامل وقياس السكر بالدم وعمل رسم قلب وفحص الذاكرة والقدرات المعرفية وتطعيم الأنفلونزا الموسمية بشكل مجانى وسيستمر ذلك حتى يوم السبت القادم الموافق ١٠ اكتوبر.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للمسنين مناسبة عالمية يتم الاحتفال بها في الأول من شهر اكتوبر من كل عام.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات