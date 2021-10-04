مستشفيات جامعة عين شمس تحتفي باليوم العالمي للمسنين بتقديم خدمات مجانية

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تقدم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين التابعة لمستشفيات جامعة عين شمس مجموعة من الخدمات المجانية للمسنين، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمسنين تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعه والدكتور اشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات والدكتور على الانور المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتورة هاله سويد مدير مستشفى المسنين.

حيث بدأت المستشفى منذ السبت الماضى الموافق ٢ اكتوبر بتقديم خدمات الكشف الطبي الشامل وقياس السكر بالدم وعمل رسم قلب وفحص الذاكرة والقدرات المعرفية وتطعيم الأنفلونزا الموسمية بشكل مجانى وسيستمر ذلك حتى يوم السبت القادم الموافق ١٠ اكتوبر.

جدير بالذكر أن اليوم العالمى للمسنين مناسبة عالمية يتم الاحتفال بها في الأول من شهر اكتوبر من كل عام.