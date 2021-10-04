تفاصيل مباحثات وزير الخارجية مع نظيره الروسي حول سد النهضة والوضع في ليبيا وسوريا

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أكد سامح شكري وزير الخارجية أنه أطلع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف على آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة على خلفية البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

وقال وزير الخارجية في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرة الروسي بالعاصمة الروسية موسكو اليوم: أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر لروسيا على الدعم الذي قدمتة لمصر في إطار تناول هذه القضية في مجلس الامن وأتطلع ان يستمر التعاون فيما بيننا في هذا الصدد نظرا للطبيعة الوجودية لهذه القضية بالنسبة لمستقبل مصر وشعبها«. وأكد شكري أهمية التوصل في أسرع وقت ممكن من خلال استئناف المشاورات تحت رعاية الاتحاد الافريقي ورئاسة الاتحاد الافريقي للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن حقوق كافة الاطراف ويزيل أي توتر قد ينشأ نظرا لاستمرار السياسات الاحادية التي لا يمكن ان تكون متسقة مع قواعد القانون الدولي والاعراف الدولية.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه بحث مع وزير الخارجية الروسي اوجه العلاقات الثنائية بين القاهرة وموسكو، معربا عن الارتياح لدورية اللقاءات على المستوي الوزاري سواء على مستوي وزير الخارجية ووزراء الكهرباء ووزراء السياحة وعقد اللجنة التجارية المشتركة واستمرار العمل على تفعيل مجالات العمل الثنائي وهي مجالات كبيرة تعود بمصالح مشتركة على الطرفين وتعد مثال على التعاون المثمر سواء فيما يتعلق بمحطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية وتعزيز حركة السياحة الروسية للمقاصد السياحية المصرية ونحن نتطلع إلى العمل على تفعيل كل مجالات التعاون وعودة التبادل التجاري إلى مستوياته الذي تأثر بعض الشئ بسبب جائحة كورونا ولكن لا زال تعاون مثمر ويحظي باهتمام الجانبين والبحث عن المزيد من المجالات التي تعزز من العلاقة.

وقال «وبحثنا الموضوعات الاقليمية واهمية العمل على انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتعزيز حل الدولتين ورعاية كل سبل التوصل إلى حل شامل ودائم وعادل للقضية الفلسطينية توفر اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وسوف نستمر في التنسيق حول هذا الامر بما في ذلك موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية الذي تضطلع مصر بالدور الرئيسي ازاءها لتحقيق الوحدة للصف الفلسطيني وتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني الشقيق.

وأكد وزير الخارجية ان المباحثات تناولت الحفاظ على استقرار ووحدة الاراضي الليبية والتفعيل الكامل لخارطة الطريق التي أقرت من خلال اجتماعات المنتدي الحوار الوطني الليبي واهمية عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل والحفاظ على وقف اطلاق النار وخروج كافة القوات الاجنبية من الاراضي الليبية.

وقال شكري «سوف نستمر في تقديم كل سبل الرعاية والدعم لتحقيق هذه الاهداف بحيث تستعيد كل المؤسسات الليبية صلاحياتها كامل وتحافظ على سيادة كل الاراضي الليبية وتحافظ على الاستقرار والامن والقضاء التام على كل التنظيمات الارهابية التي تعمل وتتخذ من الاراضي الليبية ملاذا لها للتأثير على استقرار ليبيا واستقرار دول الجوار واستقرار منطقة الساحل والصحراء بل وافريقيا كلها هذا خطر داهم وهناك ضرورة للتعاون والتنسيق على المستوي الثنائي المصري الروسي أو على المستوي الدولي للقضاء على هذه الظاهرة التي تهددنا جميعا.

وأشار شكري إلى أن المباحثات تناولت ايضا الاوضاع في سوريا وكيفية تعزيز الخروج من الازمة السورية بالشكل الذي يتواكب معه مقررات الشرعية الدولية.

فيما يتعل بلقائه بوزير الخارجية السوري على هامش اعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قال الوزير سامح شكري: كان اللقاء من الاهمية ان يعقد في ضوء ما وصلت الية الازمة السورية , مصر حريصة على خروج سوريا من ازمتها وتألمت كثيرا لما تعرض له الشعب السوري على مدي العشر سنوات الماضية من اضرار بالغة بسبب الاعمال العسكرية التي تمت على الاراضي السورية , وتعتبر بالتأكيد ان سوريا جزء لا يتجزء من النطاق العربي والامن القوي العربي , وتاريخيا كانت دائما العلاقات المصرية السورية هي علاقات ذات أهمية على المستوي الثنائي بالاضافة إلى انها كانت تعد من ركائز التعاون والتنسيق ودعم الحفاظ على الامن القومي العربي.

وأكد شكري ان الهدف من اللقاء كان لمعاونة سوريا للخروج من هذه الأزمة والاستماع إلى رؤية الحكومة السورية وايضا توصيل رسالة فيما يتعلق التنفيذ الكامل لمقررات الشرعية الدولية المتعلقة بالتطورات في سوريا والعمل على اتخاذ الاجراءات التي تحافظ على امن سوريا ووحدة اراضيها والمحافظة على استقلاليتها وفي نفس الوقت تراعي محيطها العربي واهمية ان تكون جزء فاعل في نطاق عودتها إلى نطاقها العربي والحفاظ على الامن القومي العربي.

وال «بالتأكيد كانت جولة اولي من المباحثات ونترقب ما قد تتخذه الحكومة السورية من اجراءات في اطار الحل السياسي في سوريا وايضا تفعيل مسار مناقشات اللجنة الدستورية وايضا مراعاة الاوضاع الانسانية في سوريا وتخفيف معاناة الشعب السورية والوفاء باحتياجاته، مصر دائما سوف تكون داعمة للاستقرار والامن وتري ضرورة خروج كل من يتعدي على السيادة السورية وضرورة الاعتراف بسيادة ووحدة الاراضي السورية واستمرار التعامل مع هذه القضية على ارضية التوافق الدولي اتصالا بانهاء الصراع وتحقيق الاستقرار.

وأكد سيرجي لافروف وزير الخارجية الروس ان العلاقات الاقتصادية بين مصر وروسيا تشهد تطورات هامة خاصة في مجال السياحة الذي يشهد تطورات بناءه خاصة عقب إستئناف الرحلات الجوية بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية.

وأشار شكري إلى أن يجري حاليا إنجاز عدد المشروعات الاستثمارية بين البلدين على رأسها مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة وأيضا انشاء منطقة صناعية روسية في مصر.

وقال الوزير الروسي «أنه تناول مع الوزير سامح شكري الوضع في ليبيا وكيف اللاعبين الخارجيين يمكن ان يقدموا المساعدة للشعب الليبي كما جري في العام الماضي عبر مؤتمر برلين واجراء الانتخابات في ليبيا ونحن ندعم عملية الانتخابات وتعزيز الهيئات الحكومية وتشكيل القوات المسلحة الموحدة في ليبيا، ولدينا موقف واحد تجاه سحب القوات الاجنبية والتي يجب ان تتم على مراحل وبشكل متناغم وتدريجي.

وأكد لافروف على دور البعثة الأممية في ليبيا والتسوية وضمان العمل لهذه البعثة على الارض، وقال «تحدثنا بشكل تفصيلي حول التسوية السياسية للأزمة في سوريا على أساس قرار مجلس الامن 2254 وللحفاظ على وحدة اراضي سوريا وسلامتها واشرنا ايضا إلى الدور الرئيسي لتقديم المساعدة للسوريين في تجاوز تداعيات الازمة التي امتدت لعدة سنوات والعمل على عدم تسييس تقديم المساعدات الانسانية إلى السوريين , ولدينا موقف موحد تجاه تشكيل الدولتين لحل الأزمة الفلسطينية المبني على حل كافة المسائل فقط عبر المباحثات المباشرة بين الفلسطينيين والاسرائيليين ونحن ندعم هذه المباحثات ونقف مع استئناف عمل الرباعية الدولية وبمشاركة الجامعة العربية وروسيا ومصر تعمل كل ما بوسعها لتقديم المساعدة للفلسطييين لتوحيدهم.