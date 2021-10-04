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استعادت كوريا الشمالية والجنوبية خطوط الاتصال المباشرة بينهما اليوم الاثنين، بعد تعليقها لمدة 55 يوما بسبب احتجاج بيونغ يانغ على التدريبات العسكرية السنوية المشتركة لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة.

وأجرى الجانبين الاتصالات عبر الخط الساخن العسكري وقناة منفصلة بمكتب الاتصال المشترك، وقبل ساعات، أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أنه سيتم استعادة خطوط الاتصال إلى عملها الطبيعي اعتبارا من اليوم.

وقد أعربت حكومة كوريا الجنوبية على الفور عن أملها في استئناف الحوار بين الكوريتين، وقالت وزارة الوحدة في بيان إن استعادة خطوط الاتصال «مهدت الطريق لإعادة العلاقات بين الكوريتين إلى مسارها الصحيح».

وأضافت أنه «من خلال تلك الإدارة المستقرة لخطوط الاتصال والاستئناف السريع للحوار، تأمل الحكومة في بدء المناقشات بشأن تحسين العلاقات بين الكوريتين وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية، إلى جانب تنفيذ الاتفاقيات بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية الكورية الشمالية في تقريرها الصباحي إن «الأجهزة المعنية قررت إعادة تشغيل جميع خطوط الاتصال بين الشمال والجنوب بدءا اليوم وفقا لإرادة الزعيم الكوري الشمالي.

وأضافت: «يتعين على السلطات الكورية الجنوبية بذل الجهود الإيجابية لوضع العلاقات بين الشمال والجنوب على المسار الصحيح، وتسوية المهام المهمة التي يجب أن تعطي الأولوية لفتح آفاق مشرقة في المستقبل، مراعاة للمعنى العميق لاستعادة خطوط الاتصال

وقد ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في الشمال يوم الخميس أن الزعيم الكوري الشمالي «كيم جونغ-أون» صرح في جلسة البرلمان التي عقدت في اليوم السابق أنه سيعيد تشغيل خطوط الاتصال عبر الحدود في أوائل أكتوبر.

وقد فجرت كوريا الشمالية مكتب الاتصال في بلدة «كيسونغ» الحدودية الذي تم إنشاؤه في عام 2018 لتعزيز التبادلات عبر الحدود، كما قطعت من جانب واحد جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية في يونيو من العام الماضي، غضبًا من المنشورات المناهضة لبيونغ يانغ التي تم إرسالها من الجنوب.

وأعادت الكوريتان تشغيل خطوط الاتصال بينهما في أواخر يوليو من هذا العام، لكن كوريا الشمالية امتنعت عن الرد على مكالمات سيئول المعتادة مرة أخرى منذ 10 أغسطس، غضبًا من التدريبات العسكرية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقد دأبت كوريا الشمالية على وصف المناورات العسكرية السنوية بأنها بروفة على غزو الشمال.