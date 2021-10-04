«حماس» تعلن تضامنها مع سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»

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أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، عن تضامنه وتعازيه ومواساته إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في ضحايا إعصاء «شاهين»، الذي ضرب البلاد.

وأعلن هنية في رسالة، الإثنين، تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع سلطنة عمان.

كان المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان أعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية «شاهين»، كما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.