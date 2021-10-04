أخبار عاجلة

إحصاء: 3 % من سكان العالم أُصيبوا بكورونا -
هل يجب تطعيم الأطفال بلقاح كورونا وهل هو آمن؟! مركز الأمراض والسيطرة يجيب -
كوريا الجنوبية تسجّل 1297 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات -
بعد 106 أيام من الحظر.. السماح لسكان سيدني الأسترالية بالخروج من منازلهم -
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي» -
استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد -
"الأرصاد": ظهور تشكيلات من السحب الرعدية على جازان وعسير والباحة -
أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب» -
السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات -
مسؤول يمني: جرائم الحوثي لن تثني الحكومة عن استكمال معركة التحرير -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. المصرى اليوم

«حماس» تعلن تضامنها مع سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»

Print
«حماس» تعلن تضامنها مع سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين» «حماس» تعلن تضامنها مع سلطنة عمان في ضحايا إعصار «شاهين»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، عن تضامنه وتعازيه ومواساته إلى سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد، في ضحايا إعصاء «شاهين»، الذي ضرب البلاد.

وأعلن هنية في رسالة، الإثنين، تضامن الحركة والشعب الفلسطيني مع سلطنة عمان.

كان المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة في سلطنة عمان أعلن انتهاء التأثيرات المباشرة للعاصفة المدارية «شاهين»، كما أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، وبلاغات عن حالات فقدان بمحافظة شمال الباطنة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

أحمد ناجي: «الهاني سليمان رقم واحد في الحراس الموسم الماضي»

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

استقالة مستشار النمسا على خلفية اتهامات بالفساد

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

أحمد ناجي: «مقدرش أشتغل في الزمالك.. وفكرت في اعتزال التدريب»

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات

السكة الحديد توقف رحلات 4 قطارات