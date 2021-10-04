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دواء جديد لعلاج الزهايمر: سيكون متاحًا خلال 5 سنوات

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دواء جديد لعلاج الزهايمر: سيكون متاحًا خلال 5 سنوات دواء جديد لعلاج الزهايمر: سيكون متاحًا خلال 5 سنوات

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أبدى عددا من العلماء اعتقادا أن عقارا جديدا ثوريا يسمح للخلايا العصبية بإصلاح نفسها يمكن أن يحدث ثورة في علاج مرض الزهايمر.

وقال بول برينان، الرئيس التنفيذي لشركة «نيرفجين»، الكندية للتكنولوجيا الحيوية، إن العقار لم يعرض فقط احتمالية عكس الضرر الناجم عن مرض الزهايمر، ولكن أيضا منح الأشخاص المشلولين من خلال إصابة الحبل الشوكي فرصة للمشي مرة أخرى، بحسب صحيفة «ديلي ميل» .

وأضاف برينان أن «الاختبارات التي أجريت على الفئران والجرذان أسفرت عن نتائج غير مسبوقة، ما يجعل العقار متقدما حتى لو حصلنا فقط على نصف هذا الحجم من التأثير في التجارب البشرية»، مشيرًا إلى أن «إذا اجتاز العقار تجارب صارمة، يعتقد برينان أنه يمكن أن يكون متاحا للجمهور في غضون 5 سنوات».

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