أمسيات شعرية وورش فنية للأطفال بثقافة القليوبية

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برعاية د. إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث نظم نادي الأدب ببيت ثقافة الخانكة أمسية شعرية أدارها الشاعر محمد زغلة، بحضور شعراء وضيوف النادي ومنهم، نجاح على، عماد الفار، عاطف الجندي، عادل عبدالموجود، عبدالناصر الجوهري، محمد سرور، إبراهيم الدسوقي، سيد مرسي، سعيد مراد، محمد عبيد، تلاها فقرة غنائية للفنان أحمد جمال؛ وأقام نادي الأدب ببيت ثقافة القلج أمسية شعرية أدارتها الشاعرة منى الغريب، بحضور السادة الشعراء أعضاء وضيوف النادي، ومنهم محمد جودة، وسيد مرسي، ومحمد عبداللطيف، ومحمد بحيري.

عقد نادي الأدب بقصر ثقافة كفر شكر أمسية شعرية بعنوان «أكتوبر في عيون الشعراء» أدارها القاص إبراهيم السمري، بحضور الشعراء أعضاء وضيوف النادي، ومنهم فتحي نور الدين، فارس رمضان، سمير سلامة، ممدوج بدر، وائل ساليم، حسن إبراهيم، أمل عمران. كما نادي الأدب بقصر ثقافة القناطر الخيرية أمسية أدبية أدارها الشاعر عواد مهنى، وبحضور لفيف من الشعراء منهم الشاعر شريف صبره، ومحمود سعيد، وأحمد جاد، وتهاني على، الكاتب الصحفي محمد الحلواني، والفنان التشكيلي عادل حنين.

نظم بيت ثقافة سنديون وبيت ثقافة شبرا شهاب ومكتبة أكياد دجوى ورشة رسم للأطفال بمناسبة احتفالات الهيئة بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، فيما بثت صفحة الفرع الرسمية ورشة حكي بعنوان «الاستعداد للعام الدراسي الجديد» أعدها مسرح عرائس قصر ثقافة الطفل ببنها، أداء صوتي وتحريك عرائس هبة عبدالرؤوف، والطالبة آريج إسلام، وعرض لأغنية «كلمة حلوة» غناء فريق كورال بيت ثقافة القلج.